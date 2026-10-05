Mars lansează o platformă dedicată adopției animalelor de companie, în contextul unui nou studiu care arată ce îi împiedică pe oameni să adopte

Un nou studiu realizat de Mars arată că incertitudinile legate de istoricul unui animal și lipsa accesului la recomandări de specialitate îi pot descuraja pe cei care iau în considerare adopția, evidențiind nevoia de îndrumare și sprijin pe parcursul întregului proces.

Un nou studiu global realizat de Mars, Incorporated arată că aproape o treime dintre deținătorii de animale de companie și-ar dori să adopte, însă sunt descurajați de incertitudinile legate de sănătatea și comportamentul animalelor și de compatibilitatea acestora cu viitoarea familie.

arată că aproape o treime dintre deținătorii de animale de companie și-ar dori să adopte, însă sunt descurajați de incertitudinile legate de sănătatea și comportamentul animalelor și de compatibilitatea acestora cu viitoarea familie. Mars lansează o nouă platformă online, Mars Adoption Hub, care oferă actualilor și viitorilor deținători de animale de companie recomandări practice și informații de specialitate despre cele mai frecvente bariere în calea adopției și despre responsabilitățile pe care le presupune îngrijirea unui animal de companie, pentru a-i ajuta să parcurgă cu încredere întregul proces de adopție.

În 2026, Mars extinde Global Adoption Weekend în peste 30 de țări și sprijină mai multe adăposturi locale ca niciodată.

în peste 30 de țări și sprijină mai multe adăposturi locale ca niciodată. În România, Mars își continuă angajamentul pe termen lung: a donat 19 tone de hrană (peste 210.000 de porții) doar în anul 2026 către 46 de adăposturi partenere și a colaborat cu Adăpostul Speranța pentru acțiuni dedicate de voluntariat ale Asociaților în cadrul Global Adoption Weekend.

Lansat înaintea ediției 2026 a Mars Global Adoption Weekend, care se va desfășura în perioada 2-4 octombrie, studiul continuă demersul inițiat prin proiectul Mars State of Pet Homelessness. Acesta aprofundează înțelegerea barierelor cu care se confruntă oamenii atunci când iau în considerare adopția și a modului în care acestea pot fi depășite, astfel încât mai multe animale să își găsească un cămin iubitor, în care să poată rămâne pentru totdeauna.

Realizat pe un eșantion de peste 26.000 de persoane din 14 țări, studiul arată că, deși 58% dintre actualii proprietari de animale de companie nu și-au adoptat animalul pe care îl au, aproape unul din trei (28%) și-ar dori să adopte în viitor, dacă ar beneficia de îndrumarea și sprijinul potrivite.

Mai multă încredere în procesul de adopție

Pentru cei care iau în considerare adopția, cele mai frecvente preocupări sunt legate de necunoscutele privind animalul: un istoric medical incomplet sau necunoscut (33%), comportamentul anterior (27%), compatibilitatea cu familia și mediul în care urmează să trăiască (25%).

Studiul evidențiază, de asemenea, nevoia de mai multă îndrumare în ceea ce privește nutriția. În condițiile în care 71% dintre cei care adoptă schimbă alimentația animalului după plecarea din adăpost, sprijinul specializat poate avea un rol important în gestionarea acestei tranziții și în asigurarea unei alimentații adecvate, complete și echilibrate, într-un mod sigur și informat.

Esther Bijsmans, DVM, PhD, medic veterinar și expert în știința nutriției și sănătății animalelor de companie în cadrul Mars Pet Nutrition, explică: „Adopția unui animal de companie este o experiență plină de bucurie și satisfacții, însă recomandările practice sunt esențiale pentru a le oferi oamenilor încredere și pentru a ajuta animalele și noii lor proprietari să se bucure împreună de o viață cât mai bună.

Atunci când aduc acasă un animal nou, îi încurajăm pe proprietari să urmeze regula 3-3-3: primele trei zile sunt dedicate creării unui mediu în care animalul să se simtă în siguranță, primele trei săptămâni sunt importante pentru stabilirea rutinei, familiarizarea cu dinamica familiei și construirea încrederii, iar după trei luni, majoritatea animalelor încep deja să se simtă acasă. Răbdarea și prioritizarea construirii unei relații de încredere sunt esențiale.

Nutriția joacă, de asemenea, un rol important în starea generală de bine a animalului. O greșeală frecventă este schimbarea prea rapidă a hranei. Recomandarea este ca trecerea la o nouă alimentație să se facă treptat, pe parcursul a 7–10 zile, pentru a susține o digestie sănătoasă și pentru a ajuta animalul să se adapteze cât mai ușor.”

Pentru Mars, a contribui la o viață mai sănătoasă și mai fericită pentru animalele de companie reprezintă de mult timp o prioritate, reflectată în portofoliul extins de produse pentru nutriția și îngrijirea acestora. Dincolo de produse, Mars își propune să contribuie la crearea unei lumi mai prietenoase cu animalele de companie, în care experiența de a avea grijă de un animal să fie mai accesibilă și mai împlinitoare, prin servicii de îngrijire îmbunătățite, resurse de încredere și comunități care oferă sprijin.

Facilitarea accesului la o adopție responsabilă

Pentru a facilita procesul de adopție, compania lansează noua platformă online Mars Adoption Hub, care pune la dispoziție recomandări susținute de expertiză științifică, bazate pe cunoștințele extinse ale Waltham Petcare Science Institute, precum și resurse practice pentru perioada de dinainte și de după adopție.

Atunci când există sprijinul potrivit, satisfacțiile adopției sunt evidente: pentru cei care adoptă, printre cele mai împlinitoare momente se numără acela când văd că animalul adoptat devine relaxat și se simte confortabil în noul cămin (48%) și că începe să se simtă parte din familie (41%).

Nicoleta Eftimiu, General Manager al diviziei Pet Nutrition Mars pentru România, Cehia, Slovacia, Ungaria și Republica Moldova, a declarat: „La Mars, credem că fiecare animal de companie merită un cămin în care să fie iubit, iar adopția este una dintre modalitățile prin care putem contribui la bunăstarea animalelor. Tocmai de aceea am creat inițiative precum Mars Global Adoption Weekend, organizat anual, și platforma Mars Adoption Hub, pe care o lansăm acum. Cel mai recent studiu pe care l-am realizat la nivel global arată că multe dintre barierele ce stau în calea adopției sunt legate de îngrijorări privind sănătatea și comportamentul animalului sau compatibilitatea acestuia cu viitoarea familie. Noi credem că aducerea unui animal de companie acasă ar trebui să fie un moment plin de bucurie, iar prin aceste inițiative, ne propunem să oferim informații de specialitate, recomandări practice și sprijin constant, astfel încât viitorii proprietari de animale să poată parcurge cu încredere întregul proces de adopție.”

Impact global prin acțiuni locale

La nivel global, Mars se angajează să întreprindă acțiuni la nivel local pentru a avea un impact pozitiv direct asupra comunităților din întreaga lume, reflectând misiunea noastră în domeniul îngrijirii animalelor de companie: „O lume mai bună pentru animalele de companie”. Anul acesta, Mars extinde „Global Adoption Weekend” în peste 30 de țări din întreaga lume, sprijinind adăposturile și proprietarii de animale de companie pentru a ajuta mai multe animale să-și găsească un cămin plin de iubire.

În România, Mars derulează anual campania „Ajută animalele din adăposturi!”, sprijinind 46 de adăposturi și asociații partenere care hrănesc și îngrijesc peste 14.500 de câini și pisici fără stăpân. Numai în 2026, Mars România a donat peste 210.000 de porții de hrană și recompense, reprezentând în total 19 tone de produse. De la lansarea campaniei, în 2020, Mars România a donat peste 1,2 milioane de porții de hrană și recompense pentru animalele fără stăpân din întreaga țară, echivalentul a 200 de tone de produse.

În cadrul Mars Volunteer Program, care le oferă Asociaților până la 16 ore libere plătite pentru a face voluntariat pentru cauzele în care cred, Mars România va organiza anul acesta, cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor (World Animal Day), în colaborare cu Adăpostul Speranța, o acțiune dedicată în cadrul Global Adoption Weekend.

„Continuând tradiția pe care am construit-o an de an alături de prietenii noștri de la Mars, ne bucurăm să îi primim din nou pe voluntari la Adăpostul Speranța. Implicarea lor constantă înseamnă mai mult decât voluntariat: contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la adopție și la responsabilitățile pe care le presupune îngrijirea unui animal de companie și, în același timp, are un impact real asupra vieții câinilor aflați în grija noastră. Împreună, creăm mai multe oportunități pentru ca animalele din adăpost să întâlnească potențiali adoptatori și să își găsească un cămin sigur și permanent”, a declarat un reprezentant al Adăpostului Speranța.

Ești pregătit să adopți? Accesează Mars Adoption Hub pentru a descoperi adăposturile participante la Global Adoption Weekend și resursele care te pot ajuta să te pregătești pentru viața alături de noul tău animal de companie.

DESPRE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Pe baza cifrei de afaceri nete cumulate a Mars și Kellanova din 2025, compania este în prezent o afacere de familie cu venituri de peste 65 de miliarde de dolari, având un portofoliu divers de produse alimentare și gustări de calitate care încântă milioane de oameni în fiecare zi, precum și produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite branduri la nivel global, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, ORBIT®, Pringles®, Cheez-It® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale, ce include BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ și ANICURA™, oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars — Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate — inspiră cei 170.000 de Asociați ai companiei să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

Pentru mai multe informații, accesați www.mars.com. Ne găsiți și pe Facebook, Instagram, LinkedIn, și YouTube.

Referințe:

¹ Cercetarea a fost realizată de Censuswide pe un eșantion de 26.002 consumatori cu vârsta de peste 18 ani din Marea Britanie, SUA, Franța, Germania, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Mexic, India, Polonia, Filipine, Canada, Italia și Japonia. Datele au fost colectate în perioada 16–29 iulie 2026. Censuswide este membru al Market Research Society (MRS) și al British Polling Council (BPC) și semnatar al Global Data Quality Pledge. Cercetarea respectă Codul de conduită MRS și principiile ESOMAR.

Mars este lider în domeniul produselor de înaltă calitate pentru nutriția și îngrijirea animalelor de companie, dezvoltate pe baze științifice. Portofoliul nostru de hrană, produse de îngrijire și recompense este conceput pentru a răspunde nevoilor individuale ale animalelor de companie din întreaga lume.

Articol susținut de Mars