Marş memorial în București diseară pentru victimele Revoluției din 1989. „Jertfa lor nu poate fi prescrisă” / Ora și locația unde începe

Un marş memorial dedicat victimelor Revoluţiei din 1989 este anunţat pentru diseară, 21 decembrie, în centrul Capitalei. Oamenii vor porni din Piaţa Victoriei, vor trece prin Piaţa Universităţii şi vor încheia în Piaţa Revoluţiei.

Evenimentul este organizat de Rezistenţa, Asociaţia „21 Decembrie 1989” şi Asociaţia MEA.

Evenimentul începe la ora 17.00, din Piaţa Victoriei, de unde participanţii vor porni în marş către Piaţa Universităţii, unde vor ţine un moment de reculegere în memoria celor ucişi pentru libertate.

Marșul se încheie în Piața Revoluției, în fața Ministerului de Interne, unde participanții vor rosti pe rând numele fiecărui erou-martir cunoscut.

„În decembrie 1989, aproape 1200 de eroi-martiri ne-au dat libertate. După 36 de ani, fii vocea lor și cere pentru ei dreptate! Sângele celor uciși în decembrie 1989 nu poate fi spălat de niciun complet aranjat. Jertfa celor care ne-au dat dreptul să vorbim liber nu poate fi prescrisă”, au transmis organizatorii marșului.

Aceștia reclamă că dosarul Revoluţiei este o pată pe imaginea României.

„An de an, politicienii depun coroane și țin discursuri fără nicio finalitate. De 36 de ani, eroii-martiri din decembrie 1989 sunt uciși prin nepăsare și corupție. Un proces care trenează peste trei decenii nu poate fi altceva decât o farsă. Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiție în România fără pedepsirea celor vinovați pentru sângele vărsat”, mai spun aceștia.