Marș pentru parteneriatul civil, anunțat sâmbătă în București: „Așteptăm ca statul să-și facă treaba”

Protestul va începe sâmbătă, de la ora 12:00, în Piața Universității, de unde se va porni în marș spre Piața Victoriei, a anunțat asociația Parteneriat Civil ACUM, care organizează manifestația.

Participanții la protest cer Parlamentului adoptarea unei legi a parteneriatului civil.

Acțiunea este anunțată de mișcarea Parteneriat Civil ACUM, înființată de Asociația MozaiQ împreună cu activista Alina Greavu, cunoscută în social media ca Aluziva.

Aceştia spun că au depus pe 27 mai, la Camera Deputaților, peste 100.000 de semnături în sprijinul parteneriatului civil și că au primit confirmarea înregistrării petiției. Semnăturile au fost strânse în mai puțin de două luni.

Organizatorii mai precizează că, în cele cinci luni de la depunerea petiției, nu au primit niciun răspuns public din partea instituțiilor.

„De 157 de zile așteptăm ca statul să-și facă treaba”, a declarat Vlad Viski, președintele executiv al MozaiQ, citat în comunicat.

Printre drepturile pe care organizatorii le solicită prin reglementarea parteneriatului civil se numără vizitarea partenerului în spital, luarea unor decizii medicale privind partenerul, dreptul la moștenire și la pensie de urmaș, precum și posibilitatea de a continua un contract de închiriere.

Propunerea susținută de mișcare vizează și alegerea regimului bunurilor comune, accesul la un credit bancar comun și drepturi privind imigrarea, potrivit comunicatului. Organizatorii precizează că solicită o lege accesibilă tuturor cuplurilor, indiferent de sex.

Potrivit organizatorilor, marșul va porni din Piața Universității, din parcul din fața Teatrului Național București, și se va îndrepta spre Piața Victoriei.