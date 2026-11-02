Martha Stewart prezintă scuze pentru costumul său de Halloween. În ce s-a deghizat

Martha Stewart, „papesa” americană a stilului de viață, a gastronomiei și a amenajărilor interioare, a prezentat scuze publice pentru un costum de Halloween, despre care a recunoscut că a fost „lipsit de tact și deloc amuzant”, după ce a apărut deghizată într-o persoană fără adăpost, informează AFP.

„Este dificil să recunoști când ai făcut, într-adevăr, o greșeală mare”, a scris duminică seară pe Instagram miliardara în vârstă de 85 de ani, după ce a șters o imagine în care apărea purtând blugi rupți și o vestă zdrențuită, cu fața murdară.

De asemenea, în respectiva fotografie, Martha Stewart ținea o pancartă pe care scria: „Îmi este foame, vă rog să mă ajutați!”, relatează AFP și Agerpres.

Mesajul ei inițial a stârnit un număr imens de critici, numeroși internauți acuzând-o că este desprinsă de realitate.

„Știu că multe persoane suferă din cauza greutăților economice. Să porți un costum precum cel pe care eu l-am purtat este un lucru lipsit de tact și deloc amuzant. Îmi pare cu adevărat foarte rău”, a declarat ulterior Martha Stewart într-un comunicat.

Ea a adăugat, de asemenea, că explicația sa oferită puțin mai devreme presei americane, în care afirma că a dorit să sensibilizeze opinia publică în legătură cu chestiunea persoanelor fără adăpost prin intermediul acelui costum, „nu a fost suficientă”.

Martha Stewart shared photo seemingly dressed up as a homeless person for Halloween. She has since deleted the post. https://t.co/PzTX1BoDhK — Pop Base (@PopBase) November 1, 2026

Martha Stewart este cea mai cunoscut personalitate din Statele Unite din universul „stilului de viață” (gastronomie, decorațiuni, casă și grădină, organizarea de evenimente, bricolaj).

Ea și-a transformat imaginea de gospodină perfectă într-un adevărat imperiu mediatic și de afaceri.

În 2024, a fost condamnată la cinci ani de închisoare într-un dosar de tranzacționare la bursă pe baza unor informații privilegiate, însă acest lucru nu i-a afectat pe termen lung cariera.