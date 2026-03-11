Șoc în Elveția după ce un bărbat și-a dat foc într-un autobuz, provocând moartea a șase persoane

Șase persoane au murit și trei au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un autobuz, într-un mic oraș elvețian, despre care se crede că a fost provocat de un bărbat aflat la bord care și-a dat foc, au declarat autoritățile miercuri citate de Reuters, care arată că tragedia a provocat un nou șoc în țara zguduită de incendiul devastator ce a avut loc în stațiunea Crans-Montana în noaptea de Revelion.

Pasageri au fost văzuți ieșind din autobuzul în flăcări, panicați și răniți. Imagini video realizate după stingerea incendiului au arătat rămășițele carbonizate ale vehiculului galben. Altele au surprins incendiul în timp ce cuprindea autobuzul municipal.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

Zeynel Teke, în vârstă de 61 de ani, lucra la taraba sa cu mâncare aflată vizavi atunci când flăcările au izbucnit din autobuz, care s-a oprit chiar în fața lui.

Două sau trei persoane au ieșit din vehicul, iar el a fugit să ajute, folosindu-și mâna pentru a stinge flăcările de pe o femeie. A mers să ia extinctorul, însă flăcările erau prea puternice pentru a se putea apropia suficient ca să le stingă.

„Este atât de trist să vezi oameni arzând în fața ochilor tăi. Ar putea fi copilul meu, ar putea fi al tău”, a declarat el pentru Reuters.

Mina Gendre era pe punctul de a închide magazinul în care lucrează când a văzut autobuzul, care se oprise neașteptat pe cealaltă parte a drumului, având un incendiu în interior. „A fost atât de șocant”, a spus Gendre. „Am văzut pe cineva ieșind din autobuz în fugă, în flăcări.”

Gendre a închis ușa magazinului pentru a-l proteja, în timp ce trecători au ajutat la stingerea focului de pe persoana respectivă folosind o geacă, a spus ea.

Vanessa Liuzzi, în vârstă de 37 de ani, o altă locuitoare din zonă care a lăsat flori la locul incidentului, a spus că povestea care circula în oraș, pe baza relatărilor martorilor oculari, era că cineva își dăduse foc.

„Sunt șocată, sunt tristă, sunt disperată”, a spus ea.

Ce spun autoritățile elvețiene despre tragedie

Anchetatorii elvețieni au spus că nu au găsit nicio dovadă că bărbatul, pe care un oficial l-a descris drept „tulburat” și care se numără probabil printre cei decedați, ar fi intenționat să comită vreun fel de atac terorist.

Poliția a declarat că autobuzul a fost cuprins de flăcări marți seara, pe un drum din Kerzers, un oraș cu aproximativ 5.000 de locuitori din cantonul vestic Fribourg, la aproximativ 20 km de capitala Berna.

„În ceea ce privește mobilul, nu există absolut nicio dovadă care să sugereze că ar putea fi vorba despre un act terorist”, a declarat Raphael Bourquin, procurorul general al cantonului Fribourg.

Poliția a declarat că suspectul, un bărbat de origine elvețiană care nu a fost identificat, ar fi urcat în autobuz cu mai multe bagaje înainte de a se stropi cu o substanță inflamabilă.

Ofițerii au mai precizat că trei persoane rănite au fost spitalizate.