Revolta din Ballymena. „De luni seară nu am mai dormit acasă”, spune Dana, o româncă din orașul din Irlanda de Nord unde sunt mișcări anti-români /„Nu sunt proteste anti-imigranți. Vor ca noi să plecăm” 

Tulburările din orașul nord-irlandez Ballymena au stârnit atât frică, cât și revoltă în rândul comunității românești din această localitate cu aproximativ 30.000 de oameni. O româncă de 38 de ani care trăiește în Ballymena de 9 ani a povestit pentru HotNews care este atmosfera din orașul unde românii muncesc în abatoare sau în fabrica de autobuze.

Violențele au izbucnit după ce doi adolescenți români au fost acuzați de tentativă de viol. De atunci, au avut loc mai multe incendieri. Inclusiv casa în care locuiau adolescenții, alături de părinții lor, a fost incendiată.

„Unul dintre membrii familiei mi-a spus că poliția i-a avertizat că oamenii sunt furioși și trebuie să plece pentru că «dacă vin peste voi, nu putem răspunde de voi».

Pe grupul de Facebook „Români în Ballymena”, care are 3.300 de membri, oamenii povestesc că se tem pentru viața lor. Alții pretind că ar trebui să fie făcută distincția între români și romi. În timp ce românii sunt ținta unor atacuri rasiste din partea nord-irlandezilor, ei lansează, la rândul lor, atacuri rasiste, la adresa romilor.

Televiziunea britanică ITV News a postat un comentariu în care îi ruga pe cei care au fost afectați de revoltele din acest acest oraș să le povestească ce s-a întâmplat.

„Aici sunt românii din Ballymena, scrieți la ț….ii din Ballymena” a comentat cineva. „Why not try to speak with them in Romani instead in Romanian. The rapists are NOT Romanians”, a comentat altcineva.

La rândul meu, am cerut informații românilor de acolo despre ce anume se întâmplă în oraș. „Ceea ce se întâmplă zilele astea este clar rasism. Și cei care o fac știu foarte clar diferența dintre românii care sunt aici pentru muncă cinstită și ceilalți care au venit doar pentru beneficii și ilegalități”, ne spune o femeie care se recomandă Bianca.

Spune că locuiește în Ballymena de 15 ani și „de-a lungul anilor au fost tot felul de ilegalități comise de localnici. Cu un an în urmă o fată de 21 de ani a fost omorâtă și toate protestele au fost pașnice”, acuză ea.

Altcineva din grup s-a oferit să-mi dea mai multe detalii. M-a rugat doar să nu-i dau numele întreg pentru că se teme. Se numește Dana, are 38 de ani și locuiește în Ballymena de 9 ani. Este originară din Câmpia Turzii. Mi-a spus că sunt mii de români care locuiesc în acest oraș. Femeia vorbește și ea despre tensiuni inclusiv în comunitatea românilor.

Una dintre locuințele incendiate în timpul violențelor din Ballymena Foto: Profimedia

„Aici nu se poate munci ilegal”

– Cu ce vă ocupați în Ballymena?

– Dana: Lucrez într-un magazin, unde avem marfă românească, poloneză, slovacă, lituaniană, bulgărească.

– Românii cu ce se ocupă în general în Ballymena?

– Foarte mulți lucrează în abatoarele de pui, de porci, mai sunt fabrici, cum ar fi o fabrică de autobuze care angajează mulți oameni. Mulți români locuiesc în Belfast, care este la 50 de kilometri și lucrează aici.

– Sunt mulți cei muncesc ilegal?

– Aici nu poate să muncească nimeni ilegal, pentru că, de când Marea Britanie nu mai este în UE, nu te ia nimeni la muncă dacă nu ai acte care să dovedească că ai acest drept. În ultima perioadă au venit aici mulți romi care știau că în Ballymena este nevoie de forță de muncă și au aplicat pentru acest statut.

Au veni legal, prin Dublin, și apoi au ajuns aici. Dar au trecut niște interviuri, au răspuns la niște întrebări și guvernul a decis să le dea drept de muncă. Aici sunt joburi, oamenii găsesc de muncă.

– Cum a plecat tot scandalul? Deci au fost doi tineri care au violat o adolescentă, localnică…

– Da, violul s-a întâmplat sâmbătă, pe 7 iunie. Fata, când a plecat de la ei de acasă, s-a dus la poliție și a declarat că a fost abuzată sexual. Iar duminică a început protestul, iar a doua zi, pe 9 iunie, a început violența.

„Tinerii între 15 și 20 de ani sparg case și aruncă cu sticle incendiare”

– Cine participă la aceste proteste?

– Sunt tineri între 15 și 20 de ani, ei sunt cei care atacă mașini, sparg uși, sparg case. Nu vezi pe nimeni major, trecut de 21 de ani, să spargă geamuri, să dea cu picioarele să arunce o sticlă incendiară cum s-au aruncat în casele de lângă mine.

– Aceste proteste sunt îndreptate numai împotriva românilor sau, în general, împotriva imigranților?

– Doar împotriva românilor, ei vor să plecăm acasă.

– Dumneavoastră ați pățit ceva, ați fost amenințată?

– Nu, dimpotrivă, am un vecin irlandez, la trei ușă lângă mine, locuiește între români. Chiar ieri a venit la mine și a zis că ne susține că știe că în fiecare nație există fel de fel de oameni, nu sunt toți la fel. A venit și ne-a promis că va încerca să ne protejeze dacă va fi ceva.

Eu oricum nu am mai dormit acasă de luni seara. Am fost la niște prieteni pentru că luni protestul a fost foarte foarte violent. Tot ce au prins în cale au spart, au dat foc. Casa care a fost cea mai distrusă a fost aceea unde s-a întâmplat cu fata.

– Dar cu familia care locuia acolo ce s-a întâmplat?

– Familia respectivă a plecat din oraș: unii de sâmbătă noaptea, alții de duminică când au venit nou polițiștii. Chiar unul dintre membrii familiei mi-a spus că poliția i-a avertizat că oamenii sunt furioși și trebuie să plece pentru că „dacă vin peste voi, nu putem răspunde de voi”.

În casa respectivă locuiau părinții copiilor acuzați de viol și încă vreo 20 de persoane. Nu erau neapărat membri ai familiei, în casa respectivă stăteau prea multe persoane și nu era deloc ok. Erau tineri care făceau și scandal, nu lucrau, stăteau pe ajutoare sociale.

Eu o cunosc pe mama copiilor care sunt acuzați de viol. A fost la mine acasă și pentru că nu vorbea engleză am ajutat-o de vreo două ori să-și completez niște hârtii. Din câte mi-a povestit, au primit casa de la stat pentru că are un copil cu autism și nu plătea chirie. În schimb, pentru că era o casă foarte mare, cu 11 camere, a băgat în casă alți chiriași. Iar acest lucru era ilegal.

Acum eu nu-i condamn pe irlandezi, dacă vor să ne scoată din țară. Trăiesc cu spaima că o să vină peste mine în casă și o să ne facă harakiri.

Furia localnicilor, alimentată cu zvonuri despre altă agresiune sexuală

– Dar de ce sunt atât de supărați localnicii? E totuși un caz izolat, au mai fost și alte cazuri?

– Ei sunt niște oameni care când treci pe stradă, își zâmbesc, te salută, opresc mașina și te lasă să treci chiar dacă nu e trecere de pietoni. În general sunt oameni educați, deja îi cunosc pentru că stau aici de mulți ani.

Până acum ne-au acceptat, nu am avut probleme, nu au mai fost războaie între noi. Acum, se vorbește pe aici că acum două săptămâni ar mai fi fost un viol și agresorul ar fi fost tot român. S-ar fi întâmplat într-un parc și oameni din oraș au zis că ei nu mai acceptă așa ceva. Informația asta s-ar fi postat pe internet, eu zic că e zvon, nu știu dacă e adevărat sau nu.

– Poliția a comunicat ceva despre acest al doilea viol?

– Nu am auzit. Doar românii vorbesc despre asta și se tem pentru viața lor și spun: „dacă se supără ăștia, noi trebuie să plecăm cu toți de aici pentru că ei te acceptă și te ajută până la un moment dat.

– Cei doi care sunt acuzați de viol sunt arestați?

– Da, au fost duși la Belfast, iar pe 2 iulie o să-i aducă aici în Ballymena la judecătoria de minori.

„Protestatarii umblă de pe o stradă pe alta”

– Care este starea de spirit printre românii din Ballymena? Vor să plece?

– Știu familii care au dormit la rudele din Dublin. S-au speriat foarte tare pentru că protestatarii umblă de pe o stradă pe alta, în general se adună după ora 7 seara. Protestul începe pașnic dar apoi devine agresiv.

Astăzi a plecat o familie de români cu 15 persoane.

Urmările violențelor din Ballymena Foto: Profimedia

– Poliția v-a sfătuit ce să faceți?

– Da, ne-a îndemnat să evităm zonele de conflict. Aseară pentru că am dormit în altă parte am fost mai liniștită, iar apoi am intrat pe internet și am fost plăcut surprinsă că nu i-a mai lăsat să intre pe strada asta. Pentru că noaptea dinainte au devastat absolut tot și au mers la casa la care au stat băieții și i-au dat foc.

– Dar acolo nu mai locuiește nimeni?

– Nu, nu.

– Dumneavoastră ce vreți să faceți? Vreți să plecați din oraș până se liniștesc lucrurile?

– Sper să nu ajungă să trebuiască să plec, aștept să se liniștească lucrurile. Localnicii nu sunt oameni răi. Au mai fost și altă dată bătăi de stradă. Pe strada aceasta locuiesc și români și bulgari mai fac gălăgie, de multe ori vine poliția.

Irlandezii ne privesc acum pe toți urât. Am un vecin care a trecut pe stradă și a fost scuipat. Băiatul are 20 de ani merge la muncă și nu mi se pare normal ca din cauza cuiva să tragem noi ponoasele. Să-ți fie frică să scopi o vorbă că ești român. Toți românii din Ballymena sunt catalogați la fel.

Eu fac 5 minute de acasă până la magazin și acum merg pe stradă și se uită ciudat la mine. Noi ne oprim să mai vorbim între noi, am o vecină care e din Cehia, iar irlandezii vin cu mașina să vadă casa unde s-a întâmplat. Și se uită urât la noi. Casa aia oricum e arsă, nici nu știu cum mai stă în picioare.

Chiar astăzi am mai dat un interviu la o televiziune de aici și m-au întrebat dacă suntem victimele rasismului. Le-am spus că nu cred că e vorba de rasism pentru că în țara asta vin zilnic avioane pline cu români și alte naționalități și nu se întâmplă nimic. Dar este vorba despre persoane care fac lucruri rele și irlandezii s-au cam săturat. Știu că au dreptate.

Vedeți mai jos imagini din Ballymena, în urma protestelor violente:

Una dintre locuințele incendiate și distruse în timpul revoltelor Foto: Profimedia

„Aici locuiește un filipinez”. Afiș pus pe ușa și geamul unei locuințe Foto: Profimedia

O locuință afectată de violențe Foto: Profimedia