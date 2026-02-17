Mașini „second-hand” cu kilometraj zero. Cum arată drumul în Rusia a zeci de mii de autoturisme germane, în pofida sancțiunilor și promisiunilor producătorilor auto

Vladimir Putin la volanul unui bolid Mercedes în decembrie 2022, când a condus peste Podul Kerch pentru a arăta că acesta a fost reparat după atacurile ucrainene cu rachete, FOTO: WillWest News / Profimedia Images

Zeci de mii de automobile sunt exportate din China către Rusia prin scheme ale pieței gri care adesea ocolesc sancțiunile impuse de guvernele occidentale și asiatice, precum și angajamentele producătorilor auto de a părăsi piața rusă, potrivit datelor de înmatriculare analizate de Reuters și interviurilor cu persoane implicate în acest comerț.

Sancțiunile și angajamentele companiilor au venit ca reacție la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Însă un comerț înfloritor cu mașini – de la autoturisme Toyota și Mazda, până la modele germane de lux – continuă parțial prin rețele informale care le permit dealerilor ruși să le comande prin intermediari chinezi, arată interviurile și datele furnizate de firma rusă de cercetare Autostat.

Majoritatea mașinilor sunt fabricate în China, unde multe mărci internaționale produc vehicule împreună cu parteneri locali, sau sunt expediate prin această țară după ce au fost fabricate în altă parte, potrivit datelor oficiale și surselor Reuters.

„În acest fel se exportă mai ușor”

Un număr în creștere îl reprezintă vehiculele „second-hand” cu kilometraj zero. Acestea sunt, de fapt, mașini noi înregistrate ca vândute în China de către dealeri sau comercianți, care apoi le reclasifică drept second-hand și le exportă.

Practica, despre care Reuters a scris încă de anul trecut, este un simptom al pieței auto chineze, puternic subvenționată și extrem de competitivă, care le permite producătorilor auto și dealerilor să își umfle cifrele de vânzări, să primească subvenții și să exporte vehiculele în plus.

Zhang Ai Jun, o fostă responsabilă de export la un comerciant auto din Sichuan, a declarat pentru Reuters că comercianții care mută din China în Rusia automobile ale unor mărci europene, japoneze și sud-coreene clasifică mașinile noi drept second-hand pentru a elimina necesitatea de a obține aprobarea producătorului auto pentru vânzările în țara condusă de Vladimir Putin. „În acest fel se exportă mai ușor”, spune ea.

Mașinile second-hand cu kilometraj zero sunt vândute adesea cu discounturi mari în China. Însă în Rusia ele obțin prețuri similare cu cele ale mașinilor noi neînmatriculate vreodată, potrivit unui dealer rus și documentelor de livrare a vehiculelor analizate de Reuters.

Producătorii auto spun că interzic ferm orice exporturi către Rusia

Noul reportaj Reuters este primul care dezvăluie datele Autostat, apariția Chinei ca principal canal prin care vehiculele străine ajung în Rusia și practica de a evita restricțiile producătorilor auto privind vânzările în Rusia prin clasificarea mașinilor noi drept second-hand.

Dmitry Zazulin, director de vânzări la Panavto-Zapad, o reprezentanță auto din Moscova, afirmă că mulți clienți vor să cumpere și să conducă automobile exclusiv de la mărci occidentale, precum Mercedes. „Totuși, în prezent, le putem aduce doar prin canale paralele”, admite el. Zazulin susține însă că reprezentanța sa nu importă mașini second-hand cu kilometraj zero.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen și alți producători auto din țări care impun sancțiuni împotriva Rusiei afirmă că interzic vânzările către piața rusă și fac tot posibilul pentru a preveni exporturile neautorizate, inclusiv prin instruire și clauze contractuale cu dealerii. Dar ei subliniază totodată dificultatea investigării unor posibile încălcări: astfel de anchete sunt „consumatoare de timp și complexe” și necesită asistența unor terți, a declarat Mercedes într-un comunicat.

BMW a declarat că a transmis operațiunii sale de retail din China să „se opună strict oricărui potențial export de vehicule către Rusia”. Compania adaugă că, dacă totuși mașinile ajung în Rusia ca importuri de piață gri, „acest lucru se întâmplă în afara sferei noastre de influență – și, de asemenea, în mod expres împotriva voinței noastre”.

Un dealer rus, care a vorbit cu condiția de a fi identificat doar prin prenumele său, Vladimir, a declarat pentru Reuters că reprezentanța sa din Vladivostok nu stochează mașini străine restricționate, ci le cumpără una câte una de la comercianți chinezi pentru a onora comenzile clienților. „Sunt mulți intermediari: acesta îl cunoaște pe acela, acela îl cunoaște pe altul, iar acela poate ajunge la dealer”, a spus el.

Coloana oficială a președintelui Vladimir Putin, fotografiată cu Kremlinul în fundal, FOTO: Associated Press / Profimedia

Datele dezvăluie amploarea comerțului cu mașini care ajung în Rusia

Vânzările apar cu miile în datele colectate de Autostat. Cifrele arată că importurile din China reprezintă o pondere din ce în ce mai mare din totalul vehiculelor de marcă occidentală sau japoneză înmatriculate în Rusia, precum și volume susținute ale mărcilor din Coreea de Sud.

Numărul acestor vehicule fabricate în China și exportate în Rusia a crescut mai mult decât dublu din 2023 încoace. Ele reprezintă acum aproape jumătate din totalul de aproape 130.000 de vehicule vândute în Rusia în 2025 – care sunt produse de constructori auto din țări ce impun sancțiuni, potrivit Autostat. De când Rusia a invadat Ucraina la începutul anului 2022, peste 700.000 de vehicule din toate aceste mărci străine au fost vândute în Rusia.

Datele Autostat au arătat că rușii au cumpărat mai multe Toyota anul trecut decât orice altă marcă străină, cu excepția celor chineze. Dar producătorul auto japonez a declarat într-un comunicat că a încetat să trimită mașini în Rusia încă din 2022: „Toyota nu exportă vehicule noi în Rusia”, a spus compania, fără a răspunde la cifrele Autostat. Mazda, care a avut de asemenea vânzări semnificative în Rusia, a declarat același lucru și a adăugat că orice Mazda nouă vândută în țara aflată sub sancțiuni „a fost revândută prin terți care se află în afara controlului Mazda”.

Sebastiaan Bennink, expert în sancțiuni la firma europeană de avocatură Bennink Dunin-Wasowicz, a declarat că produsele restricționate încă se strecoară adesea în Rusia chiar și atunci când actorii din industrie fac tot posibilul să le blocheze.

Există atât de multe modalități de a ocoli sancțiunile încât este „aproape imposibil să împiedici anumite mașini să ajungă în Rusia”, afirmă Bennink.

Deși statisticile Autostat arată că China este principala rută, Reuters nu a putut identifica toate căile prin care vehiculele ajung în Rusia.

Ministerul Economiei din Germania a declarat că autoritățile vamale investighează în mod regulat încălcările sancțiunilor și colaborează cu omologii din alte țări ale UE pentru a pune în aplicare măsurile.

Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia a declarat că producătorii auto, exportatorii și dealerii sunt obligați să respecte regulile sale privind sancțiunile. Acesta a precizat că a avertizat companiile autohtone că exportarea cu bună știință de mașini către țări terțe, inclusiv China, pentru revânzare în Rusia ar putea încălca sancțiunile. Însă ministerul de la Tokyo nu a dorit să comenteze în mod specific asupra comerțului cu mașini japoneze ce ajung în Rusia din China.

Ministerul Comerțului din Coreea de Sud a declarat că a lucrat pentru a preveni eludarea controalelor la export și că țara a oprit exporturile indirecte de mașini second-hand către Rusia.

Ministerul Comerțului din China și Ministerul Industriei și Comerțului din Rusia nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Atât Rusia, cât și China, au declarat că se opun sancțiunilor unilaterale și le consideră ilegale.

Un autoturism Mercedes Benz G-Klasse, fotografiat în noiembrie 2025 la Târgul Auto de la Essen, FOTO: Sebastian Geisler / Imago Stock and People / Profimedia Images

SUV-uri germane de lux ajung în Rusia prin piața gri

Mașinile germane sunt printre cele mai apreciate de rușii cu bani. Cifrele Autostat au arătat că aproape 47.000 de vehicule noi BMW, Mercedes și Volkswagen Group, inclusiv mărcile Audi, Porsche și Skoda, au fost înmatriculate în Rusia anul trecut.

Peste 20.000 dintre aceste vehicule au fost fabricate în China. Restul au fost produse în Europa, dar multe probabil au trecut prin China în drumul lor spre Rusia, potrivit analiștilor din industrie și uneia dintre persoanele implicate în importul de vehicule în Rusia. Vladimir, dealerul auto rus, a spus că majoritatea mașinilor străine sunt importate prin China, indiferent de locul unde sunt construite.

Felipe Munoz, un analist care conduce platforma Car Industry Analysis, a declarat pentru Reuters că un model popular în rândul elitelor ruse este Mercedes G-class, un vehicul off-road care poate fi vândut la aproximativ 120.000 de euro, sau aproximativ 142.700 de dolari, și care este produs doar în Austria.

Zeci de documente de transport analizate de Reuters au arătat și alte exemple de SUV-uri germane de lux importate în Rusia din China, inclusiv Mercedes GLC 300 și BMW X1 xDrive25i.

„Având în vedere comerțul dintre Rusia și China – care a crescut semnificativ în ultimii ani în ceea ce privește automobilele – este evident să concluzionăm că multe dintre acele mașini importate în China din Germania ajung în Rusia”, afirmă Munoz.

Vânzările în Rusia ale mașinilor străine cresc vertiginos

Uniunea Europeană, Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au impus toate sancțiuni similare în domeniul auto. În general, acestea interzic vânzările către Rusia de vehicule peste un anumit preț sau cu motoare mai mari, precum și toate vehiculele electrice și hibride. Producătorii auto din aceste regiuni s-au angajat, de asemenea, să își încheie sau să își restrângă semnificativ activitățile din Rusia.

Per ansamblu, aceste eforturi au redus drastic vânzările în Rusia ale vehiculelor provenite din regiuni care impun sancțiuni, de la peste un milion în 2021, potrivit datelor Autostat.

Însă vânzările de mașini germane și japoneze fabricate în China sunt din nou în creștere, o tendință pe care unii analiști din industrie o atribuie creșterii exporturilor de mașini second-hand cu kilometraj zero.

Aceste vehicule nu apar în unele seturi de date din industrie; firma de cercetare GlobalData, de exemplu, nu a raportat nicio vânzare oficială de mașini noi ale mărcilor germane în Rusia în acest an. Datele Autostat surprind însă aceste vânzări deoarece se bazează pe înmatriculările de mașini noi în Rusia, unde vehiculele importate cu kilometraj zero sunt considerate noi, indiferent dacă au fost anterior înmatriculate în China.

Datele Autostat arată, de asemenea, că aproape 30.000 de mașini Toyota au fost cumpărate în Rusia anul trecut și că aproape 24.000 dintre acestea au fost fabricate în China. Aproape 7.000 de autoturisme Mazda au fost vândute în aceeași perioadă, aproape toate fabricate în China. Autoturismele hibrid ale unor mărci precum Toyota se numără printre cele mai populare modele japoneze în Rusia, au mai declarat pentru Reuters două surse din retailul auto chinez.