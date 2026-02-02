Operațiunea „Nimmersatt”: Mașini daună totală, cosmetizate și vândute ca noi. Parchetul European a intrat pe firul afacerii ilegale cu ramificații în România

Zeci de percheziții au avut loc în mai multe orașe din Lituania cu scopul de a destructura o rețea care lua mașini avariate din Statele Unite și le revindea după reparații cosmetice, eludând în același timp taxele vamale și plata de TVA, conform Parchetului European (EPPO) din Vilnius.

Aceasta este a doua serie de măsuri în cadrul unei anchete desfășurată sub numele „Nimmersatt” și are ramificații din SUA până în Europa, având legături cu Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit, precum și cu 12 țări UE: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România și Spania.

Potrivit procurorilor europeni, rețeaua criminală introducea ilegal mașini grav avariate, care reprezentau un adevărat pericol pentru cei care le cumpărau, fără să știe, la un preț ridicat.

O primă serie de percheziții a avut loc în aprilie 2025, când principalii lideri ai organizației criminale și directorii companiilor implicate au fost arestați. Investigația a condus la noi informații și au fost identificate și alte persoane din cadrul grupului.

Miercurea trecută, alți cinci suspecți au fost arestați în regiunea Klaipeda și 25 de persoane au fost reținute pentru interogare în Lituania.

Suspecții achiziționau mașini fără a le înmatricula pe numele lor și le revindeau fără a plăti taxe. În ultimii cinci ani, unii dintre acești dealeri auto suspectați au comandat vehicule pentru revânzare în valoare de 45 de milioane de euro, conform EPPO.

Această anchetă preliminară analizează frauda privind TVA comisă în Lituania și Germania și alte activități infracționale din Letonia, Estonia, Bulgaria, România și Olanda, care au cauzat prejudicii de peste 30 de milioane de euro. De asemenea, dosarul vizează și spălarea a cel puțin 7,4 milioane de euro obținute din această activitate infracțională.

Cum funcționa rețeaua care vindea mașini periculoase ca noi

Suspecții luau mașini avariate în accidente din SUA, care sunt adesea vândute la licitații sau demontate pentru fier vechi. Grupul organizat vizat de anchetă lua cantități uriașe de astfel de autoturisme, folosind companii false și facturi false pentru a ascunde originea mașinilor, apoi ajungeau pe piața din UE, fără a se cunoște adevăratul istoric al autovehiculelor.

Mașinile au ajuns în diferite porturi, inclusiv Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Olanda). Pentru a nu plăti taxe vamale ridicate, suspecții au prezentat documente false și au declarat o valoare mult mai mică decât cea plătită pentru mașinile avariate.

Mașinile au fost apoi transportate pe cale terestră în Lituania, pentru a fi reparate în ateliere de reparații. Cu toate acestea, pe baza dovezilor, reparațiile au fost doar superficiale, pentru a face mașinile să pară noi.

Ulterior, când mașinile au fost vândute clienților finali din Germania și din alte țări ale UE, acestea au fost prezentate fără un istoric de daune sau ca fiind reparate complet, chiar dacă aveau daune ascunse, inclusiv airbag-uri lipsă sau alte probleme grave de securitate.

Vehicule mai puțin valoroase au fost vândute pe piețele din Europa de Est, potrivit EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.