Mașinile hibride și electrice schimbă jocul și în service

Pentru șofer, diferența poate părea simplă: o mașină care combină un motor termic cu unul electric. Pentru un service, însă, apar noi cerințe. Sistemele de înaltă tensiune, componentele electronice și tehnologiile de asistență impun proceduri și competențe suplimentare.

Prima schimbare este legată de siguranță. În cazul automobilelor hibride și electrice, evaluarea riscurilor începe încă din etapa de constatare a daunelor. În funcție de natura avariilor, sunt necesare identificarea componentelor de înaltă tensiune, evaluarea eventualelor deteriorări ale sistemului HV și aplicarea procedurilor de securizare prevăzute de producător, înainte de începerea intervențiilor. În plus, deoarece aceste automobile pot include sisteme de înaltă tensiune, intervențiile trebuie realizate după proceduri specifice și cu echipamente de protecție adecvate.

La Top Lac, adaptarea la această nouă generație de automobile a inclus atât dotarea tehnică necesară, cât și pregătirea oamenilor. Peste 20 de angajați au parcurs programe de pregătire Tesla, iar alți tehnicieni au urmat cursuri dedicate sistemelor de înaltă tensiune și automobilelor electrice și hibride organizate de Bosch România, în cadrul Universității POLITEHNICA din București.

„În cazul automobilelor hibride, nu putem vorbi despre o simplă adaptare a procesului de reparație. Vorbim despre noi proceduri, echipamente și, mai ales, despre un alt nivel de pregătire tehnică. Pentru noi, este important ca tehnologia din service și competențele oamenilor să evolueze în același ritm cu tehnologia automobilelor. Doar așa putem asigura o reparație precisă și sigură, în acord cu cerințele producătorului”, a declarat Florin Chivoiu, Director Service Top Lac.

A doua schimbare ține de precizie.

În cazul unei daune, nu mai este suficient ca mașina să arate bine la final. Reparația trebuie să respecte specificațiile producătorului și să țină cont de componentele și sistemele care contribuie la siguranța automobilului. Reparațiile de caroserie ale automobilelor electrificate presupun și respectarea unor restricții tehnologice specifice. Operațiile de sudare, redresare sau uscare în cabina de vopsire pot fi condiționate de amplasarea bateriei de înaltă tensiune, de limitele de temperatură admise și de procedurile stabilite de constructor. Astfel, chiar și intervențiile care nu vizează direct sistemul electric pot necesita verificări și măsuri suplimentare.

Aici intră în ecuație și sistemele ADAS – camere, senzori și alte tehnologii de asistență care depind de poziționarea corectă a componentelor. Echipamentele de măsurare și redresare trebuie, la rândul lor, să ofere nivelul de precizie cerut de automobilele moderne. Astfel, precizia geometrică a caroseriei devine esențială nu doar pentru calitatea îmbinărilor și a elementelor reparate, ci și pentru funcționarea sistemelor avansate de asistență a șoferului. În funcție de natura reparației și de cerințele producătorului, pot fi necesare verificări dimensionale, diagnoze electronice și calibrări ale camerelor sau senzorilor ADAS.

Pentru Top Lac, această evoluție înseamnă investiții continue în echipamente, tehnologii și pregătirea tehnicienilor. Iar schimbarea se reflectă deja în activitatea de service: automobilele electrice și hibride au reprezentat aproximativ 22% din reparațiile realizate în perioada aprilie–august 2026, față de aproximativ 19% în perioada noiembrie 2025–martie 2026.

În final, cea mai importantă schimbare este în oamenii din spatele reparației.

Un service pregătit pentru automobilele hibride nu înseamnă doar echipamente noi. Înseamnă tehnicieni care înțeleg noile sisteme, cunosc procedurile producătorilor și își actualizează constant competențele.

Pentru șofer, concluzia este simplă: pe măsură ce mașinile devin mai complexe, și service-ul trebuie să evolueze odată cu ele. Pentru că o reparație corectă nu mai înseamnă doar o mașină care arată bine la livrare, ci una la care tehnologia, precizia și siguranța funcționează împreună.

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Despre Top Lac

Fondatorii Top Lac au peste 30 de ani de experiență în domeniu și activează în industria reparațiilor auto din România. Compania oferă servicii pentru reparații auto și gestionarea daunelor RCA și CASCO, de la asistență și constatare până la reparație, vopsitorie și soluții de mobilitate pentru clienți.

Până în prezent, Top Lac a depășit 100.000 de autoturisme reparate și peste 1 milion de ore de manoperă. Dezvoltarea companiei se bazează pe investiții continue în tehnologie, echipamente și pregătirea specialiștilor. Top Lac deține, de asemenea, statutul Tesla Approved Body Shop, două dintre locațiile companiei fiind autorizate pentru reparații de caroserie conform standardelor Tesla.

Articol susținut de Top Lac