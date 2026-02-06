Măsură de ultimă oră luată de Estonia la graniță: „Rusia se comportă uneori irațional”

Stat membru UE și NATO, Estonia va suspenda operațiunile nocturne la punctele de trecere Luhamaa și Koidula de la frontiera cu Rusia, începând cu 24 februarie, din motive de securitate, anunță guvernul de la Tallinn, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Tranzitul va fi permis exclusiv pe parcursul zilei, timp de 12 ore, măsură ce aliniază aceste puncte cu regimul aplicat deja la principalul punct de control către Rusia, Narva, unde accesul nocturn este interzis încă de la 1 mai 2024.

Prin decizia luată joi de executivul estonian, întreaga frontieră rutieră va fi, practic, închisă circulației pe timpul nopții începând cu 24 februarie, măsură ce vine să completeze strategia de securitate la granița cu Rusia

Hotărârea este motivată de nevoia de vigilență: „Deoarece Rusia se comportă uneori irațional la frontieră, trebuie să eliberăm resurse pentru a monitoriza frontiera mai eficient”, a explicat prim-ministrul Kristen Michal, fără a oferi detalii suplimentare.

La rândul său, ministrul de Interne, Igor Taro, a descris măsura drept un „pas logic” impus de comportamentul vameșilor ruși, care necesită o vigilență sporită. Închiderea nocturnă permite relocarea agenților în zonele critice, în contextul în care traficul transfrontalier a scăzut drastic și nu mai justifică o activitate permanentă.

Statisticile oficiale arată că traficul la frontieră a scăzut brusc în ultimii ani, iar autoritățile exclud o revenire la valorile de altădată. Mai exact, în 2025, aproximativ 1 milion de persoane au trecut graniţa dintre Estonia şi Rusia, de aproape cinci ori mai puţine decât cele 5,3 milioane de treceri înregistrate în 2018. Cel mai mare volum de treceri a fost raportat la Narva.