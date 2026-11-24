Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol, în ciuda solicitărilor președintelui american Donald Trump de a le opri, a afirmat marți liderul rus Vladimir Putin, promițând că va urma riposta, informează Reuters.

Kievul a transmis că va înceta să atace ținte energetice rusești doar atunci când Moscova va face același lucru și, deși atacurile ucrainene s-au diminuat după declarația lui Trump de la mijlocul lui octombrie privind armistițiul în domeniul energetic, acestea au reînceput de la sfârșitul lunii trecute.

„Observăm că regimul de la Kiev continuă să atace rafinăriile noastre, în ciuda apelului și a cererii directe a președintelui SUA de a se abține de la astfel de atacuri. Însă autoritățile de la Kiev ignoră acest sfat”, a spus Putin, în cadrul unei reuniuni a oficialilor guvernamentali și a directorilor de vârf din sectorul petrolier, desfășurată la Kremlin.

„În acest sens, aș dori să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”, a afirmat președintele rus.

De asemenea, el a menționat în cadrul reuniunii că dorește măsuri suplimentare de securitate pentru facilitățile din domeniul energiei.

Conform estimărilor a două surse din industrie, atacurile cu drone ucrainene au redus cu 45% volumul total de prelucrare a țițeiului în rafinăriile rusești începând de la sfârșitul lunii octombrie.

Mai multe regiuni din Rusia au introdus restricții privind vânzările de benzină și motorină în urma unei noi serii de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, potrivit presei locale și autorităților.

Putin a afirmat că, deși situația de pe piața internă a combustibililor rămâne dificilă, prețurile benzinei s-au stabilizat după ce au atins un nivel maxim în luna octombrie.

Europa va renunța la GNL-ul din Rusia

Uniunea Europeană a decis să înceteze complet achiziționarea de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc transportat pe mare începând cu 1 ianuarie, deși livrările de GNL rusesc către Europa au atins totuși aproximativ 13,7 milioane de tone metrice anul trecut.

Conform datelor preliminare ale LSEG, exporturile rusești de GNL către Europa au crescut cu aproximativ 6,3% față de aceeași perioadă a anului trecut în primele 10 luni din 2026, totalizând 11,8 milioane de tone.

Putin a afirmat că eforturile Europei de a limita exporturile rusești de energie au avut un efect contrar, Moscova extinzându-și piețele de desfacere și utilizând din ce în ce mai mult Ruta Mării Nordului de-a lungul coastelor sale arctice.