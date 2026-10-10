Dunărea, la un nou minim istoric. Probleme mari cu răcirea reactoarelor de la Cernavodă

Nivelul apei Dunării este cu numai 3 centimetri peste pragul de la care apa mai poate fi pompată pentru răcirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, transmite Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), care anunţă măsuri de suplimentare a debitelor.

„În prezent, debitele Dunării la intrarea în ţară sunt sub 1.200 m³/s, iar nivelurile apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operaţională de −262 cm, relevantă pentru asigurarea condiţiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de −259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situaţie care impune adoptarea unor măsuri operative urgente şi coordonate”, a anunțat ANAR, citată de News.ro.

Instituția a dispus, din acest motiv, suplimentarea temporară cu 20 m³/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, până pe 18 octombrie, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiştei.

Potrivit ANAR, această intervenţie este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, şi Mihăileşti, de pe râul Argeş, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre şi limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă.

„Subliniem că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea acesteia, în acumulare va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane m³, evacuările fiind realizate controlat”, menţionează instituţia.

Petre Min, șeful Centrului de Răspuns al Centrului Național de Control al Activităților Nucleare (CNCAN), a precizat, într-o intervenție la Digi24, că pe lângă suplimentare debitului fluviului, se lucrează la crearea unui baraj să redirecționeze cât mai multă apă către zona de aspirație a pompelor de răcire către amplsamentul de la Cernavodă.

Deși ambele reactoare ale centralei atomoelectrice de la Cernavodă sunt oprite în momentul de față, ele au nevoie în continuare de răcire cu ajutorul apei pompate din fluviu.

„Atingerea acestor limite nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear. Există rezerve prin proiectarea centralei pentru tot ce înseamnă evitarea accidentelor (…) Sunt rezerve de apă ca timp de trei zile să nu se întâmple absolut nimic în centrala nucleară, chiar fără intervenții privind nivelul Dunării”, a declarat Petre Min.

El a precizat că scăderea apelor Dunării sub nivelul la care apa mai poate fi pompată în instalația de răcire nu duce automat la producerea unui accident nuclear.

„Ipotetic vorbind, și dacă s-ar produce un accident nuclear, avem planuri care pot fi puse în aplicare pentru a evita ce ar putea reprezenta riscuri pentru populație sau pentru mediu. Aceste limite nu conduc imediat la ceea ce presupune un accident, pot fi luate măsuri pentru ca un accident să poată fi prevenit”, a mai spus Petre Min.