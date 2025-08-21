Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR semnat digital

Pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte vor include, începând cu data de 15 septembrie 2025, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică, potrivit unui act adoptat joi de Guvern. Măsura vizează creșterea securității acestor acte, în acord cu standardele internaționale și europene în domeniu.

Acest nou element, cod QR semnat digital, asigură autenticitatea și integritatea datelor înscrise în document, reducând riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă și aducând nivelul de securitate al acestor documente mai aproape de cel al pașapoartelor electronice, spune guvernul.

Un alt argument este că pașaportul simplu temporar românesc nu are protecția suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la pașapoartele electronice.

Prevederile actului normativ nu se aplică pașapoartelor simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie 2025, care rămân supuse regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor și își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.

Aceste modificări sunt impuse de standardele internaționale și europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv de recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).