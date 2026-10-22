Măsurile anunțate de ministrul Educației după atacul din școala de la Bistrița. „Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului”

Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a declarat că își dorește dublarea pedepselor în cazul violențelor asupra profesorilor și că sunt luate în calcul și alte măsuri după incidentul de la școala din Bistrița.

Miercuri seară, la Digi24, Sorin Costreie a descris drept „cutremurător” cazul din Bistrița, unde un elev al Școlii gimnaziale „Ștefan cel Mare” a înjunghiat-o pe o profesoară de matematică, o femeie în vârstă de 28 de ani.

Potrivit ministrului, „ținta finală” a atacatorului era un elev de etnie romă din clasa a VI-a.

Măsurile luate în calcul

Ministrul Educației a precizat că își dorește însăprirea pedepselor pentru faptele violente împotriva profesorilor.

„Ce am vrea să facem pentru protecția colegilor noștri profesori, dar și a copiilor și, de fapt, a întregului personal din școală, să întărim legea. Recent, lucrul ăsta s-a făcut pentru doctori și personal medical. Același lucru am vrea să îl facem și pentru profesori (…). Concret, în clipa în care se întâmplă lucrul ăsta, cum a fost aici, în exercițiul funcțiunii, pedeapsa pentru faptă să fie dublată. Dublăm totul și cu o campanie de mediatizare”, a afirmat ministrul Costreie.

Întrebat când se va face această schimbare, el a adăugat: „Noi vrem cât de repede și să sperăm că avem susținerea partidelor, pentru că asta trebuie votată, și să avem un climat mai sigur”.

„Vom analiza și cât de repede venim cu aceste măsuri. Ne gândim chiar la control (…), controlul rucsacului copilului când intră, ca să nu se mai ajungă să aibă la el un briceag”, a continuat noul ministru.

Pe de altă parte, Sorin Costreie a recunoscut că o astfel de măsură „e foarte greu de implementat” la nivel național.

„Trebuie văzut și analizat de la caz la caz. Gândiți-vă că avem unități școlare foarte mari, cu mii de copii, or a-i controla înseamnă fie să îi aduci de dimineață, ca ora să înceapă când trebuie, fie să perturbi întreg procesul. Ne gândim acum și la detectoare de metale și la multe astfel de lucruri”, a mai declarat ministrul Educației.