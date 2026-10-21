Noi detalii despre starea de sănătate a profesoarei care a fost atacată cu cuțitul la Bistrița

Profesoara a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere după ce a fost atacată cu cuțitul de un elev la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean Bistriţa au anunțat, miercuri, că femeia de 28 de ani este stabilă din punct de vedere hemodinamic şi respirator, conştientă şi cooperantă, potrivit News.ro.

Starea sa de sănănate evoluează favorabil, mai spun oficialii unităţii medicale. Ea rămâne internată la Secţia Chirurgie generală – sectorul Chirurgie toracică, pentru continuarea tratamentului şi monitorizare.

De asemenea, femeia beneficiază de consiliere psihologică, precizează sursa citată.

Atacul cu cuțitul, comis de un elev de 13 ani, a avut loc, luni, la prima oră de cursuri, când profesoara preda la o clasă a VI-a. Elevul agresor a bătut la ușa clasei a VI-a, profesoara a deschis, apoi acesta s-a năpustit asupra ei. În luptă a intervenit un alt elev care a fost, la rândul său, rănit.

Prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud a declarat că toate datele arată că agresorul a premeditat fapta. În prezent, el se află internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

Poliţiştii şi procurorii continuă ancheta în acest caz.