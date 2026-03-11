Măsurile luate în calcul de UE în fața unor prețuri la energie în creștere: „Pregătim diferite opțiuni”

Comisia Europeană elabora drafturi de măsuri chiar și înainte ca prețurile petrolului și gazelor să crească din cauza războiului din Orientul Mijlociu, în încercarea de a ajuta industriile care se plâng că prețurile mari la energie le împiedică să concureze cu rivalii din China și Statele Unite, a scris Reuters.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în Parlamentul European, că „este crucial să reducem impactul costurilor atunci când gazul stabilește prețul energiei electrice”.

„Pregătim diferite opțiuni: o mai bună utilizare a contractelor de achiziție a energiei electrice și a contractelor pentru diferență; măsuri de ajutor de stat; și explorăm subvenționarea sau plafonarea prețului gazelor naturale”, a spus ea.

Piața de electricitate a UE este gândită astfel încât ultima centrală electrică necesară pentru a acoperi cererea totală stabilește prețul energiei. Adesea, este vorba despre o centrală pe gaz – în aceste condiții, creșterile bruște ale prețurilor la gaze pot face ca prețurile energiei electrice să crească vertiginos, chiar și atunci când o mare parte din energie este produsă din surse regenerabile sau nucleare mai ieftine.

Opinii împărțite în UE

Plafonarea prețurilor la gaze riscă să divizeze guvernele UE. Blocul comunitar introdusese un plafon în 2022, când Rusia a invadat Ucraina și a redus livrările de gaze către Europa, ducând prețurile la niveluri record și forțând unele industrii să se închidă.

Plafonul urma să intre în vigoare dacă prețurile europene la gaze atingeau nivelul de 180 de euro/MWh. Nu s-a declanșat niciodată, iar mecanismul a expirat anul trecut.

Plafonarea a fost criticată de unele guverne, inclusiv de cele din Germania și Țările de Jos, care susțineau că va afecta va afecta capacitatea Europei de a-și asigura aprovizionarea cu combustibil într-o eventuală criză, în special în cazul în care cumpărătorii din Asia ar licita mai mult decât cei europeni pentru a-și asigura încărcăturile de gaz natural lichefiat (GNL).

Unele tancuri GNL cu destinația Europa s-au reorientat deja spre Asia de când a început războiul din Iran, în condițiile în care cumpărătorii sunt afectați de decizia Qatarului, principalul furnizor al Indiei, de a opri producția de GNL.

Revenirea la energia rusească ar fi „o gafă strategică” și ar face Europa mai vulnerabilă, a avertizat președinta Comisiei Europene. Premierul ungar Viktor Orban ceruse în această săptămână ridicarea sancțiunilor UE care vizează Rusia în domeniul energiei – și care interzic majoritatea importurilor de petrol rusesc.

În România, prețul gazelor pentru consumatorii casnici este plafonat la 0,31 bani pe kWh, iar mecanismul adoptat de Guvern joia trecută permite menținerea acestui preț încă un an.