Matematica de Black Friday: Când o reducere de 1 leu se poate transforma în sute de lei economisiți pe parcursul anului

Când ne gândim la Black Friday, primele lucruri care ne vin în minte sunt, de obicei, televizoarele, telefoanele sau electrocasnicele mari. Produse pe care le cumpărăm o dată la câțiva ani și pentru care așteptăm o reducere cât mai mare. Dar unele dintre cele mai interesante economii pot veni tocmai din cumpărăturile obișnuite, pe care le facem săptămânal sau lunar, aproape fără să ne gândim la ele.

Cafeaua, detergentul pentru vase sau hrana animalelor de companie sunt produse pe care știm sigur că le vom folosi și luna viitoare, și peste trei luni, și, foarte probabil, peste un an. Așa că de ce să nu le cumpărăm atunci când prețul este semnificativ mai mic?

Am luat câteva oferte pregătite de eMAG pentru Black Friday, pe 6 noiembrie, și am făcut calculele.

Cafeaua de dimineață poate aduce o economie de peste 400 de lei

Să luăm o familie cu doi adulți care beau fiecare câte o cafea dimineața. Două cafele zilnic înseamnă aproximativ 60 de cafele pe lună. Dacă folosim în jur de 8 grame de cafea pentru fiecare ceașcă, ajungem la un consum de aproape jumătate de kilogram pe lună.

De Black Friday, un kilogram de cafea va costa la eMAG 69 de lei, față de prețul de referință de 138 de lei. Așadar, o economie de 69 de lei pentru fiecare kilogram.

La prima vedere, nu pare o sumă care să schimbe bugetul unei familii. Dar dacă ne facem stocul pentru un an și cumpărăm șase kilograme de cafea de Black Friday, economisim 414 lei. Și scăpăm și de grija că am rămas fără cafea tocmai dimineața, când avem cea mai mare nevoie de ea.

Mașina de spălat vase funcționează zilnic. De ce să nu cumperi detergent pentru tot anul?

Într-o familie, mașina de spălat vase poate funcționa în fiecare zi. Asta înseamnă 365 de spălări pe an, iar fiecare ciclu are un cost pe care rareori îl calculăm separat.

De Black Friday, o capsulă de detergent pentru mașina de spălat vase va costa aproximativ 66 de bani, față de 1,24 lei în mod obișnuit. Pare puțin? Vorbim despre doar 58 de bani economisiți la fiecare spălare. Dar tocmai aici intervine matematica.

Dacă achiziționezi patru pachete a câte 105 capsule, ai detergent pentru 420 de spălări, adică aproape 14 luni la o utilizare zilnică. Iar economia ajunge la aproape 244 de lei, bani care îți rămân în buzunar pentru alte cumpărături.

Ai un câine? Economia poate depăși 1.200 de lei

Cine are un animal de companie știe că hrana este una dintre cheltuielile constante ale gospodăriei. Iar pentru un câine de talie mare, cantitățile consumate pot fi considerabile.

Să luăm exemplul unui câine care consumă 300 de grame de hrană uscată pe zi. Într-o lună, asta înseamnă aproximativ 9 kilograme, iar într-un an, aproape 110 kilograme.

De Black Friday, un sortiment de hrană uscată pentru câini de talie mare va costa la eMAG 14,67 lei/kg, față de prețul de referință de 26,97 lei/kg. Diferența este de 12,30 lei pentru fiecare kilogram sau 3,69 lei pentru o porție zilnică de 300 de grame.

Dacă achiziționezi șapte saci de 15 kilograme, adică 105 kilograme de hrană, economisești peste 1.290 de lei. Cantitatea este suficientă pentru aproximativ 350 de zile, la consumul luat ca exemplu.

Nici pisicile nu sunt excluse din ecuație

Pentru o pisică ce consumă două pliculețe de hrană umedă pe zi, cumpărăturile se repetă aproape săptămânal. De Black Friday, un pliculeț de hrană umedă de 85 de grame va costa aproximativ 99 de bani, față de 1,98 lei la prețul de referință. Așadar, aproape 1 leu economisit la fiecare pliculeț.

Dacă achiziționezi nouă pachete a câte 80 de pliculețe, ai 720 de porții, suficiente pentru 360 de zile la consumul din exemplul nostru. Economia depășește 700 lei, iar în următoarele aproape 12 luni nu mai ai grija acestor cumpărături.

Desigur, în cazul animalelor de companie, cantitățile sunt orientative și trebuie adaptate nevoilor fiecărui animal.

Și abonamentele pot intra în calculul economiilor de Black Friday

Matematica Black Friday nu se oprește la produsele fizice. Economiile pot veni și din serviciile pe care le folosim pe parcursul anului. Un exemplu este Genius Elite, cel mai complet abonament din noua gamă Genius, care va costa de Black Friday 499,99 lei pe an, redus de la 699,99 lei. Doar din reducerea abonamentului economisești 200 de lei.

Dar calculul devine mai interesant dacă ne uităm la beneficiile incluse: livrări gratuite pentru comenzile eligibile și beneficii pentru cumpărături pe eMAG, Fashion Days, Freshful și Flip, Glovo Prime, două cărți gratuite lunar prin Voxa și acces la serviciile de streaming Apple TV și HBO Max.

Potrivit eMAG, valoarea cumulată a beneficiilor disponibile în Genius Elite poate ajunge la 1.500 de lei pe an. Cu alte cuvinte, pentru un abonament cumpărat cu aproximativ 500 de lei, ai acces la beneficii cu o valoare potențială de trei ori mai mare decât prețul plătit.

Black Friday nu înseamnă doar cât economisești astăzi, ci și cât nu mai cheltuiești în lunile următoare

Privite individual, diferențele de preț pentru o capsulă de detergent, o ceașcă de cafea sau un pliculeț de hrană pentru pisici pot părea mici. Însă, raportate la consumul constant, ele se transformă în economii de sute de lei.

Iar ca să nu pui presiune mare pe buget, de Black Friday cu eMAG Wallet există opțiunea de achita cumpărături de până la 10.000 de lei în până la 12 rate fără dobândă. Astfel, poți profita de reducerile la produsele de care ai nevoie și poți alege modalitatea de plată cea mai convenabilă pentru bugetul tău, fără costuri suplimentare.

Pentru că, uneori, cea mai bună achiziție de Black Friday nu este un produs nou, ci un produs pe care îl cumperi oricum, lună de lună, dar pentru care acum poți plăti mult mai puțin.

Articol susținut de eMAG