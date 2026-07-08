Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”

Matt Damon l-a interpretat pe eroul de acțiune Jason Bourne, a jucat un astronaut rămas blocat pe Marte și zeci de alte personaje, însă actorul american spune că rolul regelui grec Ulise a fost cea mai mare provocare din cariera sa pe marele ecran, relatează Reuters.

Regizorul Christopher Nolan a insistat să folosească decoruri reale, la scară naturală, și efecte vizuale practice, în locul „scurtăturilor” digitale pentru versiunea sa a „Odiseei” lui Homer, care va avea premiera în cinematografe pe 17 iulie.

Filmul cu o durată de aproape trei ore, produs de Universal Pictures, este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX și adaptează una dintre cele mai vechi povești care s-au păstrat din istoria omenirii.

„Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”, a spus Damon. „Totul este filmat direct în fața camerei. Dacă vedeți o mie de oameni, atunci chiar sunt o mie de oameni acolo. Corăbiile pe care le vedeți în fundal sunt corăbii adevărate”, a declarat acesta.

Christopher Nolan și-a filmat noul lungmetraj în locații din șase țări

„Odiseea” lui Nolan a fost filmată în șase țări, printre care Maroc, Grecia, Islanda și Italia, pe legendara insulă Favignana. Damon și ceilalți membri ai distribuției au lucrat în condiții meteorologice extreme, cu vânturi puternice și ploi torențiale care i-au lovit în timp ce se aflau pe corăbii, în largul mării.

„Fără îndoială, a fost cel mai greu și mai solicitant film la care am lucrat vreodată”, a spus actorul.

Poemul epic „Odiseea” datează, în forma sa scrisă, din jurul secolelor al VIII-lea sau al VII-lea î.Hr., iar specialiștii consideră pe scară largă că, înainte de a fi consemnat în scris, a fost transmis prin tradiție orală. Povestea îl are în centru pe Ulise, care încearcă să se întoarcă acasă după ce a conceput strategia prin care grecii au câștigat Războiul Troian.

În călătoria sa pe mare, Ulise întâlnește vrăjitoare, monștri și zei înainte de a reuși, în cele din urmă, să se întoarcă la soția sa, Penelopa (jucată în film de Anne Hathaway), și la fiul său, Telemah (Tom Holland).

Unul dintre colegii de platou al lui Matt Damon vorbește de o poveste din care „putem învăța cu toții”

„Ceea ce este atât de extraordinar la acest text este cât de actual rămâne și lecțiile pe care le putem învăța cu toții din această poveste”, a spus Holland. „Este vorba despre importanța iubirii și a loialității, despre perseverență, eșec, asumarea consecințelor propriilor fapte, înțelegerea diferenței dintre bine și rău și multe altele. Cred că este extrem de relevantă pentru vremurile noastre”, a adăugat el.

Noul film, primul realizat de Nolan după ce a câștigat Premiul Oscar în 2024 grație lungmetrajului său „Oppenheimer”, a avut un buget de producție de 250 de milioane de dolari. Fanii au început să cumpere bilete la „Odiseea” încă de acum un an, când au fost puse în vânzare locurile pentru proiecțiile din anumite cinematografe IMAX din Statele Unite și alte țări.

Christopher Nolan și soția sa Emma Thomas la avanpremiera din Marea Britanie a filmului „Odiseea”, FOTO: Lounis Tiar / Sipa USA / Profimedia

Analiștii estimează că, în primul weekend de la lansare, filmul va încasa între 80 și 100 de milioane de dolari în cinematografele din America de Nord, piața internă a Hollywood.

Zendaya, care o interpretează pe zeița Atena, a spus că a rămas „fără cuvinte” după ce a văzut versiunea lui Nolan a poveștii clasice.

„Este o experiență emoțională de o intensitate extraordinară și simți cu adevărat că parcurgi această odisee alături de Ulise pe tot parcursul filmului”, a spus actrița. „Îi ești alături de la început până la sfârșit. Nu îți oferă nicio clipă de răgaz”, a subliniat ea.