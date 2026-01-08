Matt Damon spune că a fost nevoit să slăbească până la greutatea din liceu pentru noul film în care joacă un erou mitic al Greciei Antice: „Toată lumea s-a împins la maximum cu filmul acesta”

Actorul american Matt Damon a dezvăluit că a slăbit atât de mult pentru „Odiseea”, noul film al regizorului Christopher Nolan și unul dintre cele mai așteptate în 2026, încât, la un moment dat în timpul filmărilor, ajunsese să cântărească la fel ca în liceu, relatează revista Variety.

„Eram într-o formă foarte bună. Am slăbit mult. [Nolan] mă voia suplu, dar puternic. Și, din cauza unui alt lucru pe care l-am făcut împreună cu medicul meu, am renunțat la gluten. De obicei, aveam între 84 și 91 de kilograme, iar filmul ăsta l-am făcut cântărind aproximativ 76 de kilograme. Și n-am mai fost atât de ușor din liceu. Așa că a fost mult antrenament și o dietă foarte strictă”, a explicat el într-un interviu acordat pentru cel mai recent episod al podcastului New Heights.

Variety amintește că eforturile lui Damon din timpul filmărilor pentru „Odiseea” sunt foarte diferite de perioadele în care actorul acum în vârstă de 55 de ani a fost nevoit să ia în greutate pentru rolurile sale. Damon s-a îngrășat cu 14 kilograme pentru lungmetrajul The Informant din 2009, „mâncând ca nebunul și bând bere neagră”, după cum a povestit chiar el într-un interviu acordat pentru Entertainment Weekly la momentul respectiv. „Între mese, pe platou, mâncam un meniu No. 1 de la McDonald’s și apoi mai adăugam Doritos peste. Era raiul absolut”, a povestit actorul american.

Odiseea marchează o nouă colaborare între Damon și Nolan după cea pentru Interstellar și Oppenheimer – marele câștigător al galei Premiilor Oscar din 2024 și un succes uriaș la box office-ul mondial, cu încasări de aproape un miliard de dolari.

„Odiseea”, un film marca Christopher Nolan care spune o poveste epică

Odiseea, adaptarea lui Nolan a poemului epic omonim atribuit lui Homer, va fi totodată primul lungmetraj al regizorului după ce Oppenheimer i-a adus primul Premiu Oscar din carieră și l-a îmbogățit semnificativ.

Vorbind despre noul film în podcast, Damon s-a declarat uimit de felul în care Nolan a reușit cu Odiseea să producă primul lungmetraj de la Hollywood filmat integral cu camere IMAX și a amintit totodată de locațiile din întreaga lume – precum Grecia, Sicilia, Islanda și Maroc – folosite pentru filmări.

„Ajungeam acolo și începeam pur și simplu să râd”, a spus Damon. „Mă gândeam ceva de genul: «Nimeni n-ar avea ce căuta să filmeze aici! Evident că el vrea să filmeze aici. Se potrivește perfect cu stilul lui». Are o echipă extraordinară. Echipa lui e incredibil de tare”, a spus acesta.

„Și toată lumea s-a împins la maximum cu filmul acesta, ne-am respectat toate zilele de filmare. De fapt, am terminat chiar mai devreme decât era programat. A fost o experiență extraordinară”, a subliniat Matt Damon.

Damon joacă în noul film alături de o distribuție de clasă mondială

El interpretează în lungmetraj personajul principal Odiseu, mai cunoscut în limba română drept Ulise, alături de o distribuție impresionantă, care îi include pe Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal și John Leguizamo.

Odiseea urmărește aventurile eroului grec Ulise în călătoria sa anevoioasă spre casă după războiul troian. Povestea atribuită poetului grec Homer a fost scrisă în urmă cu peste 2.700 de ani și rămâne una dintre cele mai vechi relatări încă apreciate de cititorii moderni.

Potrivit surselor presei de la Hollywood, Christopher Nolan a primit din partea studioului Universal Pictures un buget de 250 de milioane de dolari pentru Odiseea, dublu față de cel pe care l-a avut la dispoziție pentru Oppenheimer.

Asta înseamnă că va fi unul dintre cele mai scumpe filme pe care le-a regizat vreodată, deși comparațiile nu sunt niciodată exacte întrucât cifrele nu sunt ajustate pentru inflație. De exemplu, cel mai scump film al său – The Dark Knight Rises -, a avut un buget de exact 250 de milioane. Dar a apărut în 2012, în timp ce Odiseea apare 14 ani mai târziu, după mai mulți ani de inflație galopantă care au crescut costurile de producție și la biletele de cinema.

Filmul Odiseea urmează să apară în cinematografele din România în data de 17 iulie, concomitent cu lansarea sa în SUA și restul lumii.