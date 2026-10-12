McHappy Day®: împreună, ajutăm familiile să rămână aproape

Atunci când un copil are nevoie de îngrijiri medicale, apropierea familiei poate face o diferență enormă. De peste 28 de ani, McDonald’s susține misiunea fundației Casa Ronald McDonald România, contribuind la crearea unui loc în care părinții pot rămâne aproape de copiii lor pe durata tratamentului.

În perioada 12–18 octombrie 2026, McDonald’s continuă tradiția faptelor bune prin cea de-a doua ediție din acest an a campaniei naționale de strângere de fonduri McHappy Day, pentru susținerea familiilor găzduite în cele trei Case Ronald McDonald.

Cele trei Case din București, Timișoara și Iași, aflate în curtea spitalelor, le oferă părinților servicii esențiale în cele mai dificile momente: cazare gratuită, mese calde, pachete cu produse de primă necesitate și sprijin psiho-social, astfel încât aceștia să poată rămâne aproape de copiii lor pe toată durata spitalizării.

Cum te poți implica în McHappy Day

Fiecare gest poate contribui la susținerea familiilor cu copii spitalizați. Pentru fiecare Happy Meal cumpărat, McDonald’s redirecționează 1 leu către Casa Ronald McDonald România.

În plus, cei care doresc să se implice pot face donații direct în restaurantele McDonald’s, online pe site-ul https://casaronaldmcdonald.ro/doneaza/ sau printr-o donație recurentă de 5 euro pe lună, prin SMS cu textul FAMILIE la 8835*.

În plus, ediția din această toamnă aduce și o nouă modalitate de a face bine. Începând cu 12 octombrie, McDonald’s lansează „Prieteni de suflet”, o colecție de patru jucării de pluș create pentru a duce mai departe mesajul grijii și al apropierii. Jucăriile vor putea fi achiziționate din restaurantele McDonald’s, iar profitul obținut din vânzarea lor va fi direcționat către Casa Ronald McDonald România. Personajele colecției vor fi lansate pe rând, iar primul care își face apariția este Tobi, capibara, un prieten calm și pufos, mereu gata pentru o îmbrățișare.

Parteneriatul dintre McDonald’s România și Casa Ronald McDonald România este unul construit în timp, prin proiecte și campanii care mobilizează comunitatea în jurul aceleiași misiuni: ca niciun părinte să nu fie departe de copilul său atunci când acesta are nevoie de îngrijiri medicale. Pentru că atunci când familiile rămân împreună, cei mici au parte de cea mai importantă formă de sprijin: prezența celor dragi.

În cei peste 28 de ani de activitate, fundația a construit și operat în mod continuu cele trei Case Ronald McDonald – în București din 2003, Timișoara din 2008 și Iași din 2022, asigurând peste 147.000 de nopți de cazare gratuită pentru peste 16.000 de familii din peste 35 de județe din întreaga țară. Peste 28.500 de părinți și copii au putut să rămână împreună, facilitând astfel accesul copiilor la servicii medicale, întrucât în cele trei Case ajung părinți ai căror copii pot sta internați săptămâni, luni și uneori chiar și ani. Cea mai lungă perioadă de ședere neîntreruptă înregistrată până în prezent a fost de un an și zece luni în Casa Ronald McDonald Timișoara, urmată de un an și opt luni în Casa din București.

În spatele fiecărui număr se află o familie care a traversat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. O mamă care a putut dormi câteva ore înainte de a se întoarce lângă copil. Un tată care a primit o masă caldă după o zi petrecută pe holurile spitalului. Părinți care au avut unde să se întoarcă seara și de unde să își adune puterea pentru ziua următoare. Pentru că nicio familie nu ar trebui să înfrunte singură boala unui copil.

În fiecare an, noi familii ajung în marile spitale de copii din România în căutarea unei șanse pentru copilul lor. Din păcate, experiența unei familii nu este definită doar de boala copilului. Este definită și de singurătate, oboseală, anxietate și lipsa resurselor. De aceea, în Casele Ronald McDonald, părinții găsesc gratuit un loc sigur în care să doarmă, aproape de spital, mese calde și pachete cu bunuri de primă necesitate, sprijin pe toată durata spitalizării copilului și puterea de a spune copilului lor „Sunt aici”, zi după zi, atâta timp cât este nevoie.

Mai multe detalii despre campania McHappy Day pot fi găsite aici: https://casaronaldmcdonald.ro/mchappy-week/mchappy-day-2026/.

Articol susținut de McDonald’s în România