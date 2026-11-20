Meal planning: ce poți găti săptămâna asta cu 26 de lei pe zi. Toate rețetele pot fi adaptate pentru postul Crăciunului
Meniu, rețete, listă de cumpărături și buget, gata făcute, ca să-ți fie mai ușor să te organizezi, să te hrănești și să ții bugetul sub control. Rețete sunt și de dulce, și de post.
În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.
Principiile meniului:
- 5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii
- Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)
- Omnivor, dar centrat pe legume
- De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)
- Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit
- Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust.
- În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare
- Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.
Fiecare ediție conține:
- Meniul pe 5 zile
- Rețetele
- Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket
- Buget
Ce nu este:
- Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.
Meniul săptămânii
Luni
- Omletă cu brânză și castraveți
- Ciorbă de cartofi cu tarhon
- Gnocchi al forno
Marți
- Ovăz cu lapte, fructe și unt de arahide
- Gnocchi al forno
- Chiftele de pui în sos Dijon + Orez fiert
Miercuri
- Ouă fierte cu crudități
- Ciorbă de cartofi cu tarhon
- Pește mediteraneean la cuptor + Cușcuș mare cu caise uscate și semințe de pin
Joi
- Smoothie cu banane și unt de arahide
- Chiftele de pui în sos Dijon + Orez fiert
- Pui de bază + Salată de avocado și castraveți
Vineri
- Tartine cu telemea și roșii cherry
- Pește mediteraneean la cuptor + Cușcuș mare cu caise uscate și semințe de pin
- Creveți la cuptor cu mazăre și cartofi
Rețetele
Omletă cu brânză și castraveți [2 porții]
1 linguriță de ulei, opțional
4 ouă
100g brânză proaspătă de vaci
1 castravete Fabio, tăiat bastonașe
Bate ouăle și gătește-le în tigaie cu sau fără ulei. Asezonează cu sare și piper la final. Împarte pe două farfurii și pune alături brânză și castravete.
Ciorbă de cartofi cu tarhon [4 porții]
Gnocchi al forno [4 porții]
Ovăz cu lapte, fructe și unt de arahide [2 porții]
100g fulgi de ovăz fin
250ml lapte
1 banană coaptă
100g pere, kaki sau kiwi
30g unt de arahide
Fierbe ovăzul cu laptele până obții un terci omogen care doar mai curge puțin. Împarte-l în 2 boluri și pune deasupra banană și alte fructe și câte o lingură rasă de unt de arahide. Dacă vrei, poți pune și miere.
Chiftele de pui în sos Dijon [4 porții]
Orez fiert [4 porții]
300g orez
Spală 2 căni de orez și pune-le la fiert cu 4 căni de apă într-un vas acoperit; oprește focul după 20 de minute și lasă să se mai umfle.
Ouă fierte cu crudități [2 porții]
4 ouă
1 ardei gras
100g roșii cherry
100g brânză proaspătă de vaci
Pune ouăle în apă rece și fierbe-le cum îți place. Mănâncă-le cu restul de ingrediente.
Pește mediteraneean la cuptor [4 porții]
Cușcuș mare cu caise uscate și semințe de pin [4 porții]
Smoothie cu banane și unt de arahide [2 porții]
1 banană
2 linguri unt de arahide
30g fulgi de ovăz
400ml lapte
1 lingură de miere
Pune totul în blender și procesează. Împarte în două pahare.
Pui de bază [2 porții]
2 pulpe de pui întregi
1 lămâie
10g crenguțe de cimbru
5 căței de usturoi
Cuptorul la 180C. Pune într-o tavă, într-un singur strat, bucățile de pui; stoarce lămâia bine de tot peste ele, apoi lasă cojile în tavă. Pune 5 căței de usturoi decojiți, printre bucăți. Răsfiră firele de cimbru sau o linguriță de cimbru uscat.
Asezonează cu sare și piper după gust, eventual și cu ardei iute măcinat, dacă îți place, și pune în tavă 100ml de apă. Dă la cuptor o oră. Nu lăsa să se evapore zeama de lămâie că riști să se usuce carnea; dacă sosul s-a evaporat, adaugă încă 100ml de apă în tavă.
Salată de avocado și castraveți [2 porții]
Tartine cu telemea și roșii cherry [2 porții]
4 felii de pâine integrală
100g telemea de vacă
200g roșii cherry
Fă un sandviș cu brânza, feliată, și mănâncă cu roșii cherry.
Creveți la cuptor cu mazăre și cartofi [2 porții]
Lista de cumpărături & buget
Meniul de săptămâna aceasta costă 262 de lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 26 de lei pe zi/persoană.
Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 527 de lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.
Legume și fructe
- cartofi pentru supă/salată: ~1 kg
- 2 cepe galbene
- 1 ceapă roșie
- 1 șalotă
- usturoi: 2 căpățâni
- 500 g roșii cherry
- 1 dovlecel
- 1 morcov
- 1 păstârnac
- 1 ardei kapia
- 1 ardei gras
- 2 castraveți Fabio
- 1 avocado
- 2 banane
- 100 g pere, kaki sau kiwi
- 2 lămâi
- 1 lime
- 2 legături de pătrunjel
- 1 legătură de mărar
- busuioc proaspăt, 10 g
- mentă proaspătă, 10 g
- cimbru proaspăt, 10 g
Carne și pește
* pentru post, se pot înlocui cu tofu, seitan, granule de soia și alte variante vegetale.
- 2 macrouri
- 250 g creveți
- 500 g carne tocată de pui
- 2 pulpe de pui întregi
Lactate și ouă
* pentru post, se pot înlocui cu variante vegetale și tofu.
- 9 ouă
- 900 ml lapte
- 320 g brânză dulce/proaspătă de vaci
- 200 g mozzarella
- 110 g parmezan
- 100 g telemea de vacă
- ~60 g unt
- 100 ml smântână pentru frișcă sau de gătit
- 100 g smântână
Frigider și congelator
- 500 g gnocchi proaspeți
- 200 g mazăre congelată
Pâine și cereale
- 4 felii de pâine integrală
- 130 g fulgi de ovăz fini
- 300 g orez
- 200 g cușcuș mare
- 75 g pesmet
- puțină făină, ~15 g
Cămară
- ~2,4 l supă de legume (o poți face din legume deshidratate și apă)
- 400 ml vin alb sec
- 500 ml sos de roșii
- 200 ml suc de roșii
- 200 g măsline verzi fără sâmburi
- 60 g unt de arahide
- miere, 1 lingură
- 50 g caise uscate
- semințe de pin, 1 lingură
- 1 borcan de tarhon murat
- muștar Dijon, 2 lingurițe
- oțet balsamic, 2 linguri
- ulei de măsline extravirgin, 3 linguri
- ulei de floarea-soarelui, ~150 ml
Condimente
- sare și piper
- ierburi de Provence, 1 linguriță
- busuioc uscat, 1 linguriță