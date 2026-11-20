Meniu, rețete, listă de cumpărături și buget, gata făcute, ca să-ți fie mai ușor să te organizezi, să te hrănești și să ții bugetul sub control. Rețete sunt și de dulce, și de post.

În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.

Principiile meniului:

5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii

Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)

Omnivor, dar centrat pe legume

De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)

Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit

Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust.

În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare

Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.

Fiecare ediție conține:

Meniul pe 5 zile

Rețetele

Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket

Buget

Ce nu este:

Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.

Meniul săptămânii

Luni

Omletă cu brânză și castraveți Ciorbă de cartofi cu tarhon Gnocchi al forno

Marți

Ovăz cu lapte, fructe și unt de arahide Gnocchi al forno Chiftele de pui în sos Dijon + Orez fiert

Miercuri

Ouă fierte cu crudități Ciorbă de cartofi cu tarhon Pește mediteraneean la cuptor + Cușcuș mare cu caise uscate și semințe de pin

Joi

Smoothie cu banane și unt de arahide Chiftele de pui în sos Dijon + Orez fiert Pui de bază + Salată de avocado și castraveți

Vineri

Tartine cu telemea și roșii cherry Pește mediteraneean la cuptor + Cușcuș mare cu caise uscate și semințe de pin Creveți la cuptor cu mazăre și cartofi

Rețetele

Omletă cu brânză și castraveți [2 porții]

1 linguriță de ulei, opțional

4 ouă

100g brânză proaspătă de vaci

1 castravete Fabio, tăiat bastonașe

Bate ouăle și gătește-le în tigaie cu sau fără ulei. Asezonează cu sare și piper la final. Împarte pe două farfurii și pune alături brânză și castravete.

Ciorbă de cartofi cu tarhon [4 porții]

Gnocchi al forno [4 porții]

Ovăz cu lapte, fructe și unt de arahide [2 porții]

100g fulgi de ovăz fin

250ml lapte

1 banană coaptă

100g pere, kaki sau kiwi

30g unt de arahide

Fierbe ovăzul cu laptele până obții un terci omogen care doar mai curge puțin. Împarte-l în 2 boluri și pune deasupra banană și alte fructe și câte o lingură rasă de unt de arahide. Dacă vrei, poți pune și miere.

Chiftele de pui în sos Dijon [4 porții]

Orez fiert [4 porții]

300g orez

Spală 2 căni de orez și pune-le la fiert cu 4 căni de apă într-un vas acoperit; oprește focul după 20 de minute și lasă să se mai umfle.

Ouă fierte cu crudități [2 porții]

4 ouă

1 ardei gras

100g roșii cherry

100g brânză proaspătă de vaci

Pune ouăle în apă rece și fierbe-le cum îți place. Mănâncă-le cu restul de ingrediente.

Pește mediteraneean la cuptor [4 porții]

Cușcuș mare cu caise uscate și semințe de pin [4 porții]

Smoothie cu banane și unt de arahide [2 porții]

1 banană

2 linguri unt de arahide

30g fulgi de ovăz

400ml lapte

1 lingură de miere

Pune totul în blender și procesează. Împarte în două pahare.

Pui de bază [2 porții]

2 pulpe de pui întregi

1 lămâie

10g crenguțe de cimbru

5 căței de usturoi

Cuptorul la 180C. Pune într-o tavă, într-un singur strat, bucățile de pui; stoarce lămâia bine de tot peste ele, apoi lasă cojile în tavă. Pune 5 căței de usturoi decojiți, printre bucăți. Răsfiră firele de cimbru sau o linguriță de cimbru uscat.

Asezonează cu sare și piper după gust, eventual și cu ardei iute măcinat, dacă îți place, și pune în tavă 100ml de apă. Dă la cuptor o oră. Nu lăsa să se evapore zeama de lămâie că riști să se usuce carnea; dacă sosul s-a evaporat, adaugă încă 100ml de apă în tavă.

Salată de avocado și castraveți [2 porții]

Tartine cu telemea și roșii cherry [2 porții]

4 felii de pâine integrală

100g telemea de vacă

200g roșii cherry

Fă un sandviș cu brânza, feliată, și mănâncă cu roșii cherry.

Creveți la cuptor cu mazăre și cartofi [2 porții]

Lista de cumpărături & buget

Meniul de săptămâna aceasta costă 262 de lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 26 de lei pe zi/persoană.

Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 527 de lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.

Legume și fructe

cartofi pentru supă/salată: ~1 kg

2 cepe galbene

1 ceapă roșie

1 șalotă

usturoi: 2 căpățâni

500 g roșii cherry

1 dovlecel

1 morcov

1 păstârnac

1 ardei kapia

1 ardei gras

2 castraveți Fabio

1 avocado

2 banane

100 g pere, kaki sau kiwi

2 lămâi

1 lime

2 legături de pătrunjel

1 legătură de mărar

busuioc proaspăt, 10 g

mentă proaspătă, 10 g

cimbru proaspăt, 10 g

Carne și pește

* pentru post, se pot înlocui cu tofu, seitan, granule de soia și alte variante vegetale.

2 macrouri

250 g creveți

500 g carne tocată de pui

2 pulpe de pui întregi

Lactate și ouă

* pentru post, se pot înlocui cu variante vegetale și tofu.

9 ouă

900 ml lapte

320 g brânză dulce/proaspătă de vaci

200 g mozzarella

110 g parmezan

100 g telemea de vacă

~60 g unt

100 ml smântână pentru frișcă sau de gătit

100 g smântână

Frigider și congelator

500 g gnocchi proaspeți

200 g mazăre congelată

Pâine și cereale

4 felii de pâine integrală

130 g fulgi de ovăz fini

300 g orez

200 g cușcuș mare

75 g pesmet

puțină făină, ~15 g

Cămară

~2,4 l supă de legume (o poți face din legume deshidratate și apă)

400 ml vin alb sec

500 ml sos de roșii

200 ml suc de roșii

200 g măsline verzi fără sâmburi

60 g unt de arahide

miere, 1 lingură

50 g caise uscate

semințe de pin, 1 lingură

1 borcan de tarhon murat

muștar Dijon, 2 lingurițe

oțet balsamic, 2 linguri

ulei de măsline extravirgin, 3 linguri

ulei de floarea-soarelui, ~150 ml

Condimente