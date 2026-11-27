Meal planning: ce poți mânca săptămâna viitoare cu 18 lei pe zi. Rețete cu multe legume, potrivite și pentru Postul Crăciunului
Un nou meal plan care să-ți facă săptămâna mai ușoară: meniu, rețete, listă de cumpărături, buget. Poți adapta rețetele să fie de post.
În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.
Principiile meniului:
- 5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii
- Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)
- Omnivor, dar centrat pe legume
- De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)
- Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit
- Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust.
- În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare
- Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.
Fiecare ediție conține:
- Meniul pe 5 zile
- Rețetele
- Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket
- Buget
Ce nu este:
- Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.
Meniul săptămânii
Luni
- Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate
- Lipii umplute cu legume coapte
- Supă-cremă de roșii și busuioc
Marți
- Pancakes cu banane
- Supă-cremă de roșii și busuioc
- Pulpe lipicioase cu orez și năut
Miercuri
- Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate
- Pulpe lipicioase cu orez și năut
- Salată de linte și dovleac
Joi
- Pancakes cu banane
- Salată de linte și dovleac
- Lipii umplute cu legume coapte
Vineri
- Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate
- Pulpe lipicioase cu orez și năut
- Fritatta cu ce a rămas
Rețetele
Îți recomand să gătești de la începutul săptămânii legumele coapte, mămăliga coaptă și pancakes și să le ții în recipiente etanșe în frigider.
Legume coapte
2 dovlecei/zucchini
1 broccoli
350g cartofi dulci
2 ardei grași roșii
2 cepe roșii
1 Lg cimbru uscat
Încinge cuptorul la 220C și pregătește 2 tăvi largi punând hârtie de copt pe ele. Spală și taie bucăți de dimensiune similară (cam 2/2cm): 2 dovlecei/zucchini, 1 broccoli (tăiat buchețele), 350g cartofi dulci, 2 ardei grași roșii, 2 cepe roșii. Pune-le pe 1 tavă mare.
Stropește generos cu ulei, presară piper, sare și cimbru uscat, amestecă și dă la cuptor cam 20-25 de minute.
Când s-au răcit, pune-le într-un recipient etanș în frigider.
Lipii umplute cu legume coapte
250g iaurt grecesc
1/2 borcan roșii uscate
2 căței de usturoi
1 lgț cimbru uscat
4 lipii
Toacă mărunt roșiile uscate și usturoiul și amestecă cu restul ingredientelor. Asezonează cu sare și piper după gust.
Pancakes cu banane [4 porții]
2 banane
4 ouă
1 lgț praf de copt
1 borcan de dulceață
500g iaurt grecesc
Pasează 2 banane mari, bine coapte. Separat, bate 4 ouă. Amestecă cele două ingrediente cu 1 linguriță de praf de copt până obții un aluat omogen. Încinge o tigaie plată (sau o tigaie de clătite, dacă ai) și unge-o cu puțin ulei. Pune câte o lingură de aluat (în funcție de cât de mare e tigaia, pot intra 3-4 deodată), las-o să se gătească până face bule, apoi întoarce-o pe partea cealaltă și mai las-o un minut. Depozitează-le în recipient etanș în frigider. Mănâncă cu dulceață și iaurt grecesc.
Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate [6 porții]
250g mălai rapid
30g unt topit
200g mozzarella
1/2 borcan roșii uscate
50g parmezan
Cuptorul la 200C. Într-o tavă de cel mult 20x30cm, cu pereți înalți, pune 250g de mălai rapid, 1l de apă, 2 linguri de unt topit sau de ulei de măsline, sare și piper. Omogenizează cât e posibil. Așază deasupra cam 200g de mozzarela tăiată felii și cam jumătate de borcan de roșii uscate în ulei (pentru o variantă vegană, înlocuiește mozzarella cu mai multe roșii uscate). Dă la cuptor cam 20 de minute. Pune deasupra cașcaval/parmezan/grana padano ras (sau drojdie inactivă) și mai dă 10 minute la cuptor. După ce s-a răcit, tai-o în 6 pătrate și las-o așa în frigider sau depozitează pătratele într-o casoletă etanșă.
Salată de linte și dovleac [4 porții]
Supă-cremă de roșii și busuioc [4 porții]
Pulpe lipicioase cu orez și năut [6P]
Fritatta cu ce a rămas [2P]
Legumele coapte rămase
4 ouă
100g telemea
1 legătură de pătrunjel
Pune într-o tigaie legumele și încălzește-le încet, până s-au înfierbântat. Bate ouăle și toarnă-le deasupra. Pune capac și lasă să se gătească la foc mic. Când i-au închegat, presară telemeaua fărâmițată și pătrunjelul tocat.
Lista de cumpărături & buget
Meniul de săptămâna aceasta costă 177,50 lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 18 de lei pe zi/persoană.
Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 337 de lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.
Legume și fructe
- 2 dovlecei/zucchini
- 1 broccoli
- 350 g cartofi dulci
- 2 ardei grași roșii
- 2 cepe roșii
- 1 ceapă galbenă
- 1 căpățână de usturoi
- 1/2 dovleac plăcintar
- 100 g salată verde
- 30 g chives
- 10 g busuioc proaspăt (sau folosești busuioc uscat)
- 2 legături de pătrunjel
- 2 banane bine coapte
Carne
- 600 g pulpe de pui dezosate, fără piele
Lactate și ouă
- 8 ouă
- 750 g iaurt grecesc
- 200 g mozzarella
- 50 g parmezan (sau grana padano/cașcaval)
- 100 g telemea
- 45g unt
Brutărie
- 4 lipii
- 3 felii pâine integrală
Cămară
- roșii uscate în ulei: 2 borcane (1/2 + 1/2 borcan, plus încă 100 g pentru pulpe)
- 2 conserve de linte (400 g fiecare)
- 1 conservă de năut (400 g)
- 2 conserve de roșii (400 g fiecare)
- 1 borcan de dulceață
- 250 g mălai rapid
- 200 g orez
- 800 ml supă de legume (sau cuburi/concentrat, sau doar apă)
- 1 lingură de miere
- 1 linguriță de praf de copt
- 1 lingură de făină
- oțet balsamic și oțet de mere (câte 1 lingură)
- ulei de măsline extravirgin
- ulei
- cimbru uscat
- sare și piper