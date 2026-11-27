Un nou meal plan care să-ți facă săptămâna mai ușoară: meniu, rețete, listă de cumpărături, buget. Poți adapta rețetele să fie de post.

În fiecare vineri dimineață, vei găsi pe HotNews Food un plan realist, de care te poți ține sau din care te poți inspira, care să-ți ușureze procesul decizional pentru săptămâna care urmează.

Principiile meniului:

5 zile, zilele lucrătoare ale săptămânii

Două persoane (dar poți multiplica sau înjumătăți ușor, avem un ghid)

Omnivor, dar centrat pe legume

De sezon (nu o să punem roșii în decembrie și dovleac în mai)

Ingrediente accesibile, pe care le poți cumpăra de la magazinul de la colț, sau ușor de înlocuit

Doar felurile principale. Gustări, suplimente, pâine – le adaugi după gust.

În cele mai multe cazuri, gătești cina astfel încât să ai și prânzul din ziua următoare

Bugetul reflectă cantitățile folosite în meniu, nu întregul cost al lor (100g orez, nu un pachet de 1kg de orez), pentru că, dacă te ții de meal planning, aceste cheltuieli se amortizează în săptămânile următoare.

Fiecare ediție conține:

Meniul pe 5 zile

Rețetele

Lista de cumpărături organizată pe secțiuni de supermarket

Buget

Ce nu este:

Nu este un meniu făcut de nutriționiști, ci de oameni cărora le place să mănânce și să gătească. Dacă ai obiective de slăbit sau de îngrășat, consultă un medic specialist în nutriție și diabet, care îți poate face un meniu personalizat.

Meniul săptămânii

Luni

Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate Lipii umplute cu legume coapte Supă-cremă de roșii și busuioc

Marți

Pancakes cu banane Supă-cremă de roșii și busuioc Pulpe lipicioase cu orez și năut

Miercuri

Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate Pulpe lipicioase cu orez și năut Salată de linte și dovleac

Joi

Pancakes cu banane Salată de linte și dovleac Lipii umplute cu legume coapte

Vineri

Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate Pulpe lipicioase cu orez și năut Fritatta cu ce a rămas

Rețetele

Îți recomand să gătești de la începutul săptămânii legumele coapte, mămăliga coaptă și pancakes și să le ții în recipiente etanșe în frigider.

Legume coapte

2 dovlecei/zucchini

1 broccoli

350g cartofi dulci

2 ardei grași roșii

2 cepe roșii

1 Lg cimbru uscat

Încinge cuptorul la 220C și pregătește 2 tăvi largi punând hârtie de copt pe ele. Spală și taie bucăți de dimensiune similară (cam 2/2cm): 2 dovlecei/zucchini, 1 broccoli (tăiat buchețele), 350g cartofi dulci, 2 ardei grași roșii, 2 cepe roșii. Pune-le pe 1 tavă mare.

Stropește generos cu ulei, presară piper, sare și cimbru uscat, amestecă și dă la cuptor cam 20-25 de minute.

Când s-au răcit, pune-le într-un recipient etanș în frigider.

Lipii umplute cu legume coapte

250g iaurt grecesc

1/2 borcan roșii uscate

2 căței de usturoi

1 lgț cimbru uscat

4 lipii

Toacă mărunt roșiile uscate și usturoiul și amestecă cu restul ingredientelor. Asezonează cu sare și piper după gust.

Pancakes cu banane [4 porții]

2 banane

4 ouă

1 lgț praf de copt

1 borcan de dulceață

500g iaurt grecesc

Pasează 2 banane mari, bine coapte. Separat, bate 4 ouă. Amestecă cele două ingrediente cu 1 linguriță de praf de copt până obții un aluat omogen. Încinge o tigaie plată (sau o tigaie de clătite, dacă ai) și unge-o cu puțin ulei. Pune câte o lingură de aluat (în funcție de cât de mare e tigaia, pot intra 3-4 deodată), las-o să se gătească până face bule, apoi întoarce-o pe partea cealaltă și mai las-o un minut. Depozitează-le în recipient etanș în frigider. Mănâncă cu dulceață și iaurt grecesc.

Mămăligă coaptă cu brânză și roșii uscate [6 porții]

250g mălai rapid

30g unt topit

200g mozzarella

1/2 borcan roșii uscate

50g parmezan

Cuptorul la 200C. Într-o tavă de cel mult 20x30cm, cu pereți înalți, pune 250g de mălai rapid, 1l de apă, 2 linguri de unt topit sau de ulei de măsline, sare și piper. Omogenizează cât e posibil. Așază deasupra cam 200g de mozzarela tăiată felii și cam jumătate de borcan de roșii uscate în ulei (pentru o variantă vegană, înlocuiește mozzarella cu mai multe roșii uscate). Dă la cuptor cam 20 de minute. Pune deasupra cașcaval/parmezan/grana padano ras (sau drojdie inactivă) și mai dă 10 minute la cuptor. După ce s-a răcit, tai-o în 6 pătrate și las-o așa în frigider sau depozitează pătratele într-o casoletă etanșă.

Salată de linte și dovleac [4 porții]

Supă-cremă de roșii și busuioc [4 porții]

Pulpe lipicioase cu orez și năut [6P]

Fritatta cu ce a rămas [2P]

Legumele coapte rămase

4 ouă

100g telemea

1 legătură de pătrunjel

Pune într-o tigaie legumele și încălzește-le încet, până s-au înfierbântat. Bate ouăle și toarnă-le deasupra. Pune capac și lasă să se gătească la foc mic. Când i-au închegat, presară telemeaua fărâmițată și pătrunjelul tocat.

Lista de cumpărături & buget

Meniul de săptămâna aceasta costă 177,50 lei/2 persoane/5 zile, la prețuri medii de supermarket. Asta înseamnă 18 de lei pe zi/persoană.

Cumpărăturile propriu-zise te pot ajunge la 337 de lei, pentru că unele ingrediente vin în ambalaje mai mari decât ai nevoie pentru rețete. Dar le vom folosi în săptămânile următoare, nu se irosesc.

Legume și fructe

2 dovlecei/zucchini

1 broccoli

350 g cartofi dulci

2 ardei grași roșii

2 cepe roșii

1 ceapă galbenă

1 căpățână de usturoi

1/2 dovleac plăcintar

100 g salată verde

30 g chives

10 g busuioc proaspăt (sau folosești busuioc uscat)

2 legături de pătrunjel

2 banane bine coapte

Carne

600 g pulpe de pui dezosate, fără piele

Lactate și ouă

8 ouă

750 g iaurt grecesc

200 g mozzarella

50 g parmezan (sau grana padano/cașcaval)

100 g telemea

45g unt

Brutărie

4 lipii

3 felii pâine integrală

Cămară

roșii uscate în ulei: 2 borcane (1/2 + 1/2 borcan, plus încă 100 g pentru pulpe)

2 conserve de linte (400 g fiecare)

1 conservă de năut (400 g)

2 conserve de roșii (400 g fiecare)

1 borcan de dulceață

250 g mălai rapid

200 g orez

800 ml supă de legume (sau cuburi/concentrat, sau doar apă)

1 lingură de miere

1 linguriță de praf de copt

1 lingură de făină

oțet balsamic și oțet de mere (câte 1 lingură)

ulei de măsline extravirgin

ulei

cimbru uscat