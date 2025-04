Medic de la Spitalul Judeţean Călăraşi: Aproximativ 50% dintre mamele care nasc la spital sunt minore. Sunt şi paciente pediatrice, cu vârste sub 14 ani, care nasc

Aproximativ jumătate dintre mamele care nasc la spitalul Judeţean din Călăraşi sunt minore, iar unele dintre ele sunt paciente pediatrice, cu vârste sub 14 ani, afirmă medicul Andrei Dumitrescu, ginecolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi. Acesta precizează că, de cele mai multe ori, pacientele vin fără aparţinători legali, iar după ce nasc, nu conştientizează faptul că au devenit mame şi responsabilitatea pe care acest lucru îl implică.

„Din păcate, România este, an de an, câştigătoarea, cu ghilimelele de rigoare, a primei poziţii în ceea ce priveşte mamele minore, mamele sub 18 ani, dar şi mamele de vârstă pediatrică, ne referim sub vârsta de 14 ani. Lucrurile acestea le-am observat şi în timpul rezidenţiatului pe care l-am făcut în Bucureşti, la maternitatea Bucur. Nu erau atât de multe paciente minore dar, lucrând după terminarea rezidenţiatului la spitalul din Călăraşi, am fost lovit pur şi simplu de numărul mare de paciente minore care se adresează spitalului. Da, este un fenomen care devine un subiect care apare pe agenda discuţiilor medicale şi probabil pe agenda instituţiilor statului care sunt abilitate să încerce să găsească o rezolvare pentru cazurile acestea”, a declarat miercuri seară, la Medika Tv, Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că aproximativ 50% dintre femeile care nasc la spitalul din Călăraşi sunt minore, iar „proporţia rămâne constantă”.

Potrivit statisticilor, România este pe locul 1 în Uniunea Europeană la numărul de mame minore.

Medicul Andrei Dumitrescu a explicat că sunt numeroase situaţii în care tinerele fete vin la spital să nască fără aparţinători legali, vin însoţite de partenerul care nu e este soţ, însoţite de soacre care nu au nicio legătură de rudenie din punct de vedere legal, vin fără acte de identitate, iar atunci medicii trebuie să anunţe poliţia.

Unele tinere ajung să nască fără a fi avut niciun control medical pe parcursul sarcinii, legislaţia care pedepseşte actul sexual cu minori determinându-le să nu meargă la medic.

Medicul Andrei Dumitrescu povesteşte că după ce nasc, multe dintre tinerele care devin mame înainte de vreme nu conştientizează responsabilitatea pe care o au.

„Ele sunt copii, de cele mai multe ori nu sunt foarte atente, nu conştientizează faptul că au născut şi că trebuie să aibă grijă de copil. Asta nu înseamnă că ele nu au acces la nou născut, noi le impulsionăm, colegii de pe secţie poartă discuţii să le înveţe cum să alăpteze, cum să schimbe copilul, dar observăm că atenţia este mult diminuată asupra nou născutului faţă de cazul doamnelor care sunt adulte, pregătite psihic şi emoţional”, explică medicul.