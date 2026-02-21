Medic luat la bătaie în timp ce resuscita o pacientă / Raed Arafat: Avem obligația să luăm poziție și să acționăm



Un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardio-respirator chiar în timp ce făcea manevrele de resuscitare, în spitalul din Borșa. Este al doilea astfel de incident petrecut în această săptămână. „Este inadmisibil ca într-un spațiu care ar trebui să fie protejat prin definiție cum este unitatea de primiri urgențe, personalul medical să se teme pentru propria siguranță”, a reacționat șeful DSU, Raed Arafat.

Polițiștii din Borșa au fost sesizați vineri seară, prin 112, că un medic a fost agresat de rudele unei paciente, în incinta Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul de Recuperare Borșa, scrie Somesanul.ro.

Conform sursei citate, mai mulți membri ai familiei unei paciente în stare gravă au intrat în UPU, iar unul dintre ei l-a luat la bătaie pe medic, căruia i-au distrus ochelarii.

Publicația locală scrie că medicul anestezist, venit de la Bistrița pentru a asigura garda, a fost atacat în timp ce încerca să o resusciteze pe pacienta în stop cardio-respirator. Nemulțumirea rudelor femeii a fost că nu sunt lăsați să intre în zona de intervenție.

Tot în această săptămână, o doctoriță a fost bruscată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu de membrii familiei unei paciente pe care cadrul medical încerca să o stabilizeze.

Raed Arafat: „Vedem tot mai des o agresivitate crescută față de personalul medical”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat, spunând că „este inacceptabil” ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu.

„Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice. În ambele cazuri, motivul a fost ca echipele medicale nu au permis accesul aparținătorilor în spațiul de resuscitare. Și vreau să fie foarte clar că astfel de decizie nu este una arbitrară. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, afirmă Arafat.

El spune că „vedem tot mai des o agresivitate crescută față de personalul medical”: „Alimentată de judecăți făcute fără să cunoști faptele, de informații neverificate și de această tendință de a pune eticheta de „vinovat” pe tot sistemul și pe toți cei care lucrează în el. Consecințele sunt clare: frică, tensiune, epuizare și, în final, un act medical afectat”.

„Violența față de personalul medical are efecte imediate, dar și pe termen lung”

Arafat admite că „pot fi situații de comunicare deficitară, pot fi comportamente care trebuie corectate” și spune că „acestea se rezolvă pe căi legale și instituționale, nu prin violență”:

„Și sunt convins că vorbim despre excepții, nu despre regulă. Regula este munca sub presiune enormă și deciziile luate în câteva secunde, cu impact direct asupra vieților oamenilor. Violența față de personalul medical are efecte imediate dar și pe termen lung. Scade calitatea actului medical, crește riscurile pentru pacienți și îi îndepărtează pe profesioniști de un domeniu deja extrem de solicitant. În spatele halatului sau al echipamentului de intervenție nu este „sistemul”, ci un om. Un om cu familie, cu oboseală acumulată, cu decizii grele de luat. Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc”.

„Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii”

Raed Arafat mai spune că poziția sa este „foarte clară”: „toleranță zero față de violență”:

„(…) Avem obligația să luăm poziție și să acționăm, nu doar prin sancțiuni legale, care există și sunt severe, ci și printr-un mesaj public ferm: “Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii”. Orice nemulțumire poate fi sesizată pe căile legale și va fi analizată cu seriozitate. Violența nu este și nu va fi niciodată o soluție.

Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată. Solidaritatea cu medicii agresați nu este un gest simbolic, ci o obligație morală”.