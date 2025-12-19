Medicover lansează un program pentru formarea asistentelor medicale, într-o țară cu un deficit cât populația unui oraș ca Tecuci

Medicover a lansat un program dedicat formării viitoarelor asistente medicale, în parteneriat cu mai multe școli postliceale sanitare din țară. Prin inițiativa „Inimi în formare”, elevii au acces la stagii de practică în clinicile și spitalele Medicover, mentorat din partea profesioniștilor din rețea și oportunități de angajare după finalizarea studiilor. Programul vine într-un moment în care nevoia de personal bine pregătit este tot mai vizibilă în sistemul medical românesc.

Organizațiile profesionale estimează că România are nevoie de cel puțin încă 30.000 de asistente medicale pentru a atinge nivelul de acoperire existent în alte state europene. Media UE este de 8–9 asistente la mia de locuitori, în timp ce România se situează în jurul valorii de 5 asistente la același eșantion. Diferența reflectă rolul esențial pe care această profesie îl are în funcționarea sistemului medical și confirmă nevoia de a susține formarea noilor generații.

„Asistentele medicale sunt esențiale pentru funcționarea oricărui sistem de sănătate modern. Ele sunt cele care asigură continuitatea îngrijirii, sunt alături de pacient în cele mai sensibile momente și fac legătura dintre toate etapele actului medical. Este esențial, ca țară și ca sector public și privat, să investim în formarea acestor specialiști și să le oferim un mediu în care își pot construi o carieră solidă”, declară Dr. Florinela Cîrstina, Director General Medicover România.

Programul se adresează elevilor care studiază într-o unitate de învățământ cu convenție de practică semnată cu Medicover. În prezent, fac parte din program Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan”, Școala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare”, Școala Postliceală Sanitară „Spiru Haret” din București, precum și studenții specializării „Asistență medicală generală” din cadrul Facultății de Medicină a Universității „Titu Maiorescu”. Lista este în extindere, pe măsură ce vor fi semnate noi convenții de practică.

În cadrul programului, elevii au acces la clinici și spitale moderne, aparatură actualizată și un program flexibil, adaptat orarului școlar. Mentoratul este asigurat de profesioniști Medicover. Expunerea la mai multe specialități medicale ajută elevii să își identifice zona în care se potrivesc cel mai bine, iar la finalul stagiului există posibilitatea de angajare, în funcție de performanță și compatibilitate.

Programul este structurat ținând cont de curriculumul de practică specific fiecărui an de studiu. Elevii din anul I desfășoară practica în clinicile Medicover din București (The Bridge, Pipera, Victoriei și West Gate), iar cei din anii II și III în spitalele Medicover, inclusiv Maternitatea Medicover și Spitalul Medicover Pipera. Activitățile se desfășoară pe tot parcursul anului, conform etapelor de învățare.

Prin acest program, Medicover își asumă un rol activ în consolidarea profesiei, oferind tinerilor un cadru predictibil de dezvoltare și contribuind la reducerea deficitului de personal prin formare, mentorat și acces la un mediu de lucru modern.

Articol susținut de Medicover