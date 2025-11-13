Medicul Cristian Andrei, acuzat de alte șapte femei de abuzuri sexuale, întinse pe o perioadă de 20 de ani

Medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, este acuzat de abuzuri sexuale de alte șapte femei, relatările acestora întânzindu-se pe o perioadă de mai bine de 20 de ani, scrie PressOne. La începutul săptămânii, publicația a dezvăluit că acesta nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe paciente îl acuză pe medic de avansuri sexuale și manipulare emoțională.

Mărturiile femeilor descriu același tipar: atingeri în timpul ședințelor de terapie, inițierea unor acte sexuale și manipulare emoțională.

Femeile care au contactat redacția PressOne au descris abuzuri sexuale petrecute încă din anul 1998 în cabinetul de terapie al lui Cristian Andrei, la cinci ani după ce acesta a devenit medic psihiatru.

Cristian Andrei este medic psihiatru, specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993. De atunci, a oferit, contra cost, ședințe de psihoterapie. Din 2004 însă, odată cu înființarea Colegiului Psihologilor din România, psihoterapia a devenit o profesie distinctă, reglementată separat, care poate fi practicată doar cu un atestat de liberă practică, obținut după finalizarea unei școli de formare în psihoterapie și doi ani de practică sub supervizare. Doctorul Cristian Andrei nu și-a completat studiile după anul 2004 și nu îndeplinește criteriile unui psihoterapeut cu drept de practică. Colegiul Psihologilor din România a confirmat oficial pentru publicația citată că medicul nu deține un atestat de liberă practică în psihoterapie.

PressOne a publicat miercuri câteva fragmente din mărturiile pacientelor care spun că au fost abuzate de Cristian Andrei:

„Mulți ani, am crezut că «l-am iubit». Dar în toți acei ani, o parte din mine a știut că momentul în care, după vreo 8 «ședințe de terapie», m-a atins cum atinge un bărbat o femeie a fost greșit, o trădare și o vătămare profundă”.

„Și eu am trecut prin «cabinetul» dânsului. Și pe mine m-a luat în brațe și m-a sărutat cu forța”.

„Mă număr printre «victimele» respectivului, dar mă declar o victimă light, întrucât atunci când a început să mă sărute și mângâie, eu m-am tras și nici nu am mai călcat prin cabinetul domniei sale”.

„M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și m-a împins cu forță în jos și dacă m-aș fi asezat, aș fi fost în poziția cea mai bună pentru sex oral. Nu m-am așezat. Aproape că mi-a rupt picioarele, dar nu m-am așezat”.

„Pune mâinile pe tine, te ia în brațe, se așează lăngă tine, cât sa nu înțelegi ce se întâmplă. (…) Se purta ca și cum ar avea afecțiune specială pentru mine și mi-a spus că dacă el n-ar fi căsătorit, s-ar căsători cu mine”.

„În timpul abuzului sexual eu am aflat că soția lui era însărcinată cu al treilea copil, ceea ce a fost șocant”.

„De la prima ședință a încercat să mă seducă, oferindu-mi bani pentru a-mi plăti o datorie către fostul partener de afaceri. Am refuzat, iar la următoarea ședință a insistat sa îmi ofere banii, cu conditia de a ne revedea la o cafea. S-a apropiat mereu de mine, s-a asezat langa mine și a încercat să mă îmbrățișeze și să mă sărute, spunându-mi că doar prin afecțiune pot depăși momentele grele”.

Precizările lui Cristian Andrei

Confruntat cu primele acuzații de hărțuire sexuală, înainte ca PressOne să publice luni ancheta care a dezvăluit că medicul practică fără atestat, Cristian Andrei a susținut că nu ar fi făcut vreodată rău vreunei persoane care a intrat la el în cabinet și că acuzațiile sunt false: „Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”.

„Dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a spus Cristian Andrei.

Ulterior, în timpul unui live pe o rețea de socializare, Cristian Andrei a susținut că „munca cu oamenii m-a calificat”. Referitor la acuzațiile de hărțuire și agresiune sexuală, a afirmat că ar fi vorba de „ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces”.

De asemenea, medicul a admis că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie şi afirmă că nici nu are de gând să ceară unul.

Poliția s-a autosesizat

Ulterior în cursul zilei de luni, într-un comunicat în care nu îl numește direct pe doctorul Cristian Andrei, Poliția Capitalei a transmis că „s-a sesizat din oficiu”, după dezvăluirea din presă.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la un bărbat care ar fi desfășurat activități în domeniul psihoterapiei, fără a deține atestatele legale necesare și care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București face următoarele precizări: Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a precizat Poliția Română.

Poliția a adăugat că cercetările sunt în desfășurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

„Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la nr. 112”, mai scrie în comunicatul transmis de instituție.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, persoana vizată este Cristian Andrei.

Citiți articolul integral pe PressOne.