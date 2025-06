Medvedev intervine în disputa dintre Trump și Musk și se oferă „să ajute” la soluţionarea conflictului în schimbul unei „plăţi rezonabile”

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, s-a oferit în glumă să ajute la rezolvarea conflictului dintre preşedintele american Donald Trump şi miliardarul Elon Musk pentru o „plată rezonabilă” sub formă de acţiuni la Starlink, relatează agenția rusă de presă de stat TASS.

„Suntem gata să facilităm un acord de pace între D (Donald Trump) şi E (Elon Musk) pentru o taxă rezonabilă şi acceptăm acţiuni Starlink ca plată. Nu vă certaţi, băieţi!”, a scris ironic Dmitri Medvedev pe X.

Medvedev şi-a însoţit postarea sarcastică de un emoticon ce mimează groaza.

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys😱!