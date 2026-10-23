Meghan Markle spune că este „profund tulburată” de acuzațiile grave aduse tatălui ei și că avea suspiciuni de ani de zile

Meghan Markle, soția prințului Harry, a reacționat față de acuzațiile grave aduse în presa britanică tatălui ei, Thomas Markle Sr, afirmând că este „profund tulburată”, relatează revista People.

Thomas Sr, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de fiul său, Thomas Markle Jr, fratele vitreg al ducesei de Sussex, că ar fi fost în posesia de materiale pornografice cu minori, potrivit unui articol publicat joi de The Sun. Potrivit publicației, Thomas Jr. a declarat că a făcut descoperirea în locuința lui Thomas Sr. din Cebu, Filipine, și că a raportat cele găsite poliției și FBI-ului.

Știrea a făcut înconjurul presei britanice în condițiile în care Markle Sr și-a criticat în mod repetat fiica înstrăinată în mass-media din SUA și Marea Britanie în ultimii ani. Printre altele, a acuzat-o că nu îl lasă să își vadă nepoții.

Ducesa de Sussex a reacționat la acuzații printr-un comunicat transmis revistei People. „Sunt profund tulburată de veștile care au ieșit la iveală în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi vătămați”, a declarat Markle, care s-a întors în Marea Britanie alături de prințul Harry și cei doi copii ai lor la sfârșitul lunii august.

Meghan Markle sugerează că a fost informată de suspiciunile la adresa tatălui ei când a intrat în familia regală britanică

„În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și departamentului pentru protecția membrilor familiei regale și protecție specializată. Ulterior, acea scrisoare mi-a fost transmisă și mie. Conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu, iar mie mi s-a dat asigurarea că acestea erau investigate”, a continuat ea. 2018 a fost anul în care ea și prințul Harry s-au căsătorit.

Meghan a adăugat acum în comunicat: „Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații media au denaturat situația de-a lungul anilor, distanțarea mea de tatăl meu și decizia mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a mai spus membra familiei regale britanice.

„Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii”, a declarat ea în comunicat. „Deși amploarea lucrurilor descoperite acum este mai îngrozitoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată, speranța mea cea mai sinceră este că se va face pe deplin dreptate și că prioritatea va rămâne siguranța și protejarea copiilor nevinovați”, a subliniat ea.

Meghan este singurul copil al lui Thomas Sr și al Doriei Ragland. Din prima căsătorie, cu Roslyn Loveless, acesta a mai avut doi copii: Thomas Jr., în vârstă de 60 de ani, și o fiică, Samantha, în vârstă de 61 de ani.

Thomas Markle Sr, în unul dintre interviurile acordate la televiziune despre fiica sa înstrăinată, FOTO: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Fratele Ducesei de Sussex spune că a găsit „cele mai îngrozitoare imagini” în posesia tatălui său

Materialele pornografice cu minori ar fi fost găsite în patru cutii mari, care conțineau „sute, dacă nu chiar mii” de imagini pornografice cu minori, a declarat Thomas Jr pentru The Sun. Acesta a susținut că a găsit videoclipuri în care fete cu vârste de cel mult 10 sau 11 ani erau implicate în acte sexuale, precum și un videoclip de 15 minute cu fete dezbrăcate, pe vechiul telefon mobil al tatălui său.

„Calculatorul său desktop era plin de rânduri întregi de pictograme, fiecare trimițând către cele mai îngrozitoare materiale de abuz asupra copiilor pe care ți le-ai putea imagina”, a declarat Thomas Jr. „Cele mai îngrozitoare dintre cele îngrozitoare”, a subliniat acesta.

Thomas Jr a mai susținut că a găsit trei fotografii cu fete dezbrăcate. El a declarat pentru The Sun că una dintre imagini părea să fi fost realizată în fosta locuință a tatălui său din Rosarito, Mexic.

Fratele lui Meghan Markle afirmă că a mai descoperit „cărți vechi care s-au dovedit a fi pline de imagini cu fetițe dezbrăcate” și că în una din ele erau imagini în care un bărbat întreținea un act sexual cu o fată foarte mică.

„Am înțeles că trebuia să îl denunț”

„Ceea ce am văzut mi-a întors stomacul pe dos – toate lucrurile astea mi-au fost pur și simplu aruncate în față și nu știam ce să fac”, a declarat el. „Mi-am dat seama imediat că era vorba despre ceva extrem de ilegal și că aș fi ajuns la închisoare pentru mult timp dacă nu aș fi scăpat de ele. M-am simțit trădat, furios și dezgustat – și am înțeles că trebuia să-l denunț”, a explicat Markle Jr pentru The Sun.

Potrivit informațiilor din presă, FBI ar fi declanșat deja o anchetă.

Thomas Jr a declarat pentru The Sun: „L-am sprijinit, am avut grijă de el și l-am ajutat ani la rând – dar de acum, asta se oprește”.

El a avut grijă de tatăl său în contextul problemelor de sănătate cu care acesta s-a confruntat în ultimii ani, printre acestea numărându-se un accident vascular cerebral suferit în 2022.