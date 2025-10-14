Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru filmul său „blockbuster” din 2004 cu Maia Morgenstern. Cine va interpreta acum rolurile principale – FOTO

Mel Gibson alături de actorul Jim Caviezel pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Patimile lui Hristos”, FOTO: All Film Archive-Icon Productions / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images

Filmul lui Mel Gibson „The Resurrection of the Christ” (Învierea lui Hristos), mult-așteptata continuare a producției din 2004 „The Passion of the Christ” („Patimile lui Hristos”), l-a distribuit pe actorul finlandez Jaakko Ohtonen („The Last Kingdom”) în rolul lui Iisus, înlocuindu-l pe starul original Jim Caviezel, dezvăluie marți revista Variety.

Filmările au început săptămâna trecută la studiourile Cinecittà din Roma, cu o distribuție complet nouă. Cu mai bine de 20 de ani în urmă, Gibson a filmat Patimile lui Hristos tot la Cinecittà – producție care a devenit unul dintre cele mai profitabile filme independente din toate timpurile, cu încasări globale de 610 milioane de dolari.

EXCLUSIVE: Mel Gibson’s "The Resurrection of the Christ," his long-delayed sequel to 2004's "The Passion of the Christ," has cast Finnish actor Jaakko Ohtonen (“The Last Kingdom”) in the role of Jesus, replacing original star Jim Caviezel.https://t.co/aJBpK71gnz pic.twitter.com/NeIAO5hYc9 — Variety (@Variety) October 14, 2025

După cum s-a anunțat anterior, Învierea lui Hristos va fi în două părți, fiecare film urmând să fie lansat în 2027.

Maria Magdalena, interpretată în filmul original de Monica Bellucci, va fi jucată în continuare de actrița cubaneză Mariela Garriga, cunoscută pentru rolul lui Marie din filmele Mission: Impossible – Dead Reckoning.

EXCLUSIVE: Mel Gibson has cast Mariela Garriga as Mary Magdalene in "The Resurrection of the Christ." She takes over the role from Monica Bellucci in "The Passion of the Christ."https://t.co/aJBpK70Iy1 pic.twitter.com/YF7OPdXEkP — Variety (@Variety) October 14, 2025

Maia Morgenstern nu va reveni în noul film „Învierea lui Hristos” al lui Mel Gibson

Actrița de origine poloneză Kasia Smutniak (cunoscută din serialul de epocă Domina) o înlocuiește pe Maia Morgenstern în rolul Mariei.

Actrița Kasia Smutniak, fotografiată pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Gian Mattia D’Alberto – LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Petru este interpretat de italianul Pier Luigi Pasino, star al serialului original Netflix Legea după Lidia Poët, iar rolul lui Ponțiu Pilat va fi jucat de italianul Riccardo Scamarcio, care a fost recent protagonistul din Modi, filmul biografic regizat de Johnny Depp despre artistul italian Amedeo Modigliani.

O sursă apropiată producției pentru Variety a declarat că, având în vedere perioada în care se desfășoară povestea din noul film – la trei zile de după răstignirea lui Hristos, în Vinerea Mare – „a avut sens să fie refăcută întreaga distribuție”.

„Altfel ar fi trebuit să recurgă la tot felul de artificii digitale – CGI, întinerire digitală și altele – care ar fi fost foarte costisitoare”, a adăugat aceeași sursă.

Maia Morgenstern într-o secvență din filmul „Patimile lui Hristos”, FOTO: kpa Publicity / United Archives / Profimedia Images

Ce a spus Mel Gibson despre noul său film

În aprilie, Jim Caviezel, acum în vârstă de 57 de ani, sugerase în podcastul Arroyo Grande că era pregătit să reia rolul definitoriu al carierei sale, cel al lui Iisus, în noul film. Ohtonen, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut în prezent mai ales pentru rolul războinicului danez Wolland din sezonul al cincilea al epopeii istorice Netflix The Last Kingdom.

Lungmetrajul Învierea lui Hristos este produs de Mel Gibson, Bruce Davey și compania lor Icon Productions, în parteneriat cu studioul Lionsgate.

Mel Gibson, fotografiat la o difuzare specială a filmului său „Monster Summer” de anul trecut, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Filmul original, înregistrat în aramaică, ebraică și latină pentru a oferi o experiență cât mai autentică, a urmărit ultimele 12 ore din viața lui Iisus Hristos, înainte de răstignire.

În pofida succesului comercial, lungmetrajul Patimile lui Hristos a fost controversat și a primit recenzii mixte. Unii critici l-au numit o experiență religioasă și sacră, lăudând interpretările, valoarea producției și coloana sonoră, în timp ce alții l-au considerat antisemit și au descris violența grafică din el drept extremă și epuizantă.

Gibson a descris continuările ca fiind un fel de „experiență indusă de droguri”, adăugând că „nu a mai citit niciodată ceva asemănător” scenariilor, pe care le-a scris împreună cu Randall Wallace, scenaristul filmului Braveheart. După cum sugerează și titlul, povestea se va concentra pe învierea lui Iisus Hristos, deși alte detalii narative sunt păstrate secrete.

Învierea lui Hristos: Partea Întâi este programat să aibă premiera de Vinerea Mare, pe 26 martie 2027, iar a doua parte va fi lansată 40 de zile mai târziu, de Ziua Înălțării, pe 6 mai. Studioul Lionsgate va distribui filmele în cinematografe.

Pe lângă studiourile Cinecittà, unde producția ocupă noul spațiu Studio 22, filmările pentru lungmetraj vor avea loc și în orașul istoric Matera din sudul Italiei. Gibson intenționează să filmeze și în alte zone rurale antice din sudul Italiei, printre care Ginosa, Gravina Laterza și Altamura.