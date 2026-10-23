Melania Trump a obținut o încetare a focului în Oleșki, oraș ucrainean ocupat de ruși și care se confruntă cu o situație umanitară critică

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a obținut o încetare a focului între Rusia și Ucraina în orașul Oleșki – controlat de Rusia – armistițiu care va intra în vigoare începând din 29 octombrie, anunță Casa Albă.

Locuitorii acestui oraș din regiunea Herson, sudul Ucrainei, ocupat de forțele ruse din februarie 2022, au semnalat o criză alimentară tot mai gravă.

„Ambele țări au fost de acord să înceteze temporar toate acțiunile militare în Oleșki, pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare și pentru a pregăti evacuarea civililor printr-un coridor securizat”, se arată într-un comunicat al Casei Albe difuzat vineri și citat de agențiile de știri Reuters și Agerpres.

„Situația din Oleșki este critică. Oleșki este un oraș situat pe linia frontului, aflat în pragul unui dezastru. Populația rămasă în Oleșki este formată, în principal, din persoane în vârstă care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, medicamente, hrană și apă potabilă”, a declarat soția președintelui Donald Trump în comunicat.

Imagini cu orașul Oleșki, ocupat de ruși. Foto: Ukrainian 34th Separate Marine Brigade „Borysfen” / AP / Profimedia

Această inițiativă are loc în contextul în care Donald Trump face presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a ajunge la un acord cu președintele rus Vladimir Putin în vederea încheierii războiului.

Încetarea focului va permite unor echipe non-militare din ambele țări să viziteze locuitorii la domiciliile acestora și să coordoneze transportul pentru cei care doresc să fie evacuați, fie în Rusia, fie în Ucraina.

O organizație media americană, al cărei nume nu a fost precizat, va însoți aceste echipe pentru a documenta procesul, a precizat Prima Doamnă.

Criza umanitară din Oleșki

În Oleșki, localitate situată de cealaltă parte a fluviului Nipru față de orașul Herson, au mai rămas circa 1.700-2.000 de persoane, „mai ales locuitori vârstnici, alături de aproximativ 50 de copii”, față de o populație de aproximativ 24.000 de locuitori înainte de război, potrivit Casei Albe.

Aproximativ 90% din oraș a fost inundat în urma distrugerii barajului de la Kahovka, mai scrie Casa Albă.

Comunicatul mai precizează că Melania Trump și reprezentantul său au colaborat direct cu conducerea rusă și cea ucraineană pentru a stabili termenii încetării focului la nivel local.

„Locuitorii care doresc să se evacueze vor primi sprijin coordonat și de transport către destinația dorită. Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a mai afirmat Prima Doamnă a SUA.