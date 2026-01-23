Meloni spune că vrea să-l nominalizeze pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace, dacă obține pacea în Ucraina

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat vineri că speră ca președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să îl poată propune pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Sper ca, într-o zi, să putem să îi acordăm Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va face diferența… în obținerea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, pentru Ucraina, de asemenea, atunci, în cele din urmă, îl vom putea propune și noi pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus Giorgia Meloni, într-o conferință de presă susținută după întâlnirea cu cancelarul german Friedrich Merz.

Joi, Donald Trump a prezentat noul său „Consiliu pentru Pace” („Board of Peace”), conceput inițial pentru a supraveghea armistițiul din Gaza și relansarea teritoriului. Inițiativa s-a transformat ulterior într-un mecanism care își propune să abordeze o gamă largă de conflicte internaționale.

Italia a fost invitată să se alăture acestui „Consiliu”, însă premierul Giorgia Meloni a declarat că i-a transmis lui Trump că Italia se confruntă cu „probleme constituționale” în acest sens.

Joi, serviciul de politică externă al Uniunii Europene a ridicat semne de întrebare cu privire la puterile pe care Donald Trump le-ar avea în cadrul „Consiliului pentru Pace”. Într-o analiză confidențială consultată de Reuters, datată 19 ianuarie și transmisă statelor membre, Serviciul European de Acțiune Externă își exprimă îngrijorarea față de concentrarea puterii în mâinile lui Trump.

Carta „Consiliului pentru Pace” „ridică o problemă din perspectiva principiilor constituționale ale UE”, iar „autonomia ordinii juridice a Uniunii se opune, de asemenea, concentrării puterilor în mâinile președintelui Consiliului”, se arată în document.

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Ulterior, Trump, care inițial a spus că Machado nu este calificată să conducă Venezuela după răpirea lui Maduro, a spus că ia în calcul implicarea acesteia, într-o formă sau alta în viața politică a Venezuelei.