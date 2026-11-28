Un număr fără precedent de oficiali de rang înalt de la Washington trăiesc izolați de restul capitalei americane, deși administrația condusă de Donald Trump susține că a făcut orașul mai sigur.

Circa șase membri ai administrației Trump locuiesc în prezent în baze militare din Washington, un nivel istoric pentru SUA, în condițiile în care sub președinții anteriori era rar ca vreun înalt funcționar civil să locuiască acolo, relatează CNN.

Reședințele, vechi de peste un secol și destinate inițial generalilor, sunt situate în spatele unor porți cu acces controlat. Oficialii spun că se simt mai în siguranță acolo decât în restul orașului.

Mutarea lor vine după creșterea violenței politice interne și apariția unor noi amenințări din partea adversarilor străini. CNN a relatat luna aceasta că Iranul pregătește planuri pentru a-i viza pe înalții oficiali ai administrației Trump prin detonarea unei așa-numite „bombe murdare” sau a unei arme chimice în Washington.

Experții avertizează că obiceiul liderilor de a locui în complexe militare securizate ar putea continua și în viitoarele administrații, fie ele republicane sau democrate.

Scott Bessent, Pete Hegseth și Stephen Miller, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, noiembrie 2026. Credit line: Christy Bowe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oficiali într-o „bulă” de securitate

Ceea ce se pierde astfel este tradiția democratică a demnitarilor civili de a trăi printre cetățeni. Deși Donald Trump a încercat să-și lase amprenta asupra Washingtonului prin mobilizarea Gărzii Naționale și prin proiecte precum noua sală de bal de la Casa Albă, administrația sa este mai izolată de oraș decât oricare alta dinainte, notează CNN.

„Când au astfel de funcții, trăiesc deja într-o bulă, pentru că beneficiază de protecție de securitate și sunt duși în grabă de la un eveniment la altul sau acasă”, a declarat Thomas Kahn, directorul Centrului pentru Studii Congresuale și Prezidențiale de la American University.

„Dar acum, într-un mod și mai dramatic, nici măcar nu mai locuiesc în genul de cartier în care trăim majoritatea dintre noi. Ceea ce face este să contribuie la izolarea funcționarilor publici sau să o agraveze, iar acest lucru este foarte trist”, a mai spus el.

Un oficial al Casei Albe a menționat scăderea ratei criminalității din Washington și a spus că, „deși mulți dintre acești membri ai Cabinetului nu pot locui ei înșiși în oraș din cauza amenințărilor la adresa securității lor, aceștia au contribuit personal la eforturile Administrației” de a face capitala „sigură și frumoasă”.

Cine s-a mutat în bazele militare

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a mutat recent din vila sa din Georgetown într-o bază militară securizată din Washington. La începutul acestei luni, în emisiunea „SquawkBox” de la CNBC, el a spus că amenințările iraniene la adresa vieții sale l-au obligat să facă această schimbare, după ce a condus o campanie de sancțiuni împotriva Iranului.

„La naiba cu conducerea iraniană”, a spus Bessent. „Nu o să mă las intimidat. Au lansat amenințări cu moartea împotriva mea și a altor membri ai Cabinetului. Nu o să ne lăsăm intimidați.”

Procurorul general Todd Blanche a fost, de asemenea, mutat recent într-o bază militară din motive de siguranță, potrivit unor surse familiarizate cu situația, după ce predecesoarea sa, Pam Bondi, locuise și ea într-o bază anul trecut.

Alți oficiali s-au mutat din cauza violenței politice interne, după uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

Șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, și soția sa, Katie, care au patru copii, au plecat anul trecut din casa lor din Virginia într-o locuință militară, după ce o femeie a protestat în fața reședinței și a împărțit fluturași cu adresa lor.

Un oficial al Casei Albe a declarat că „familia Miller s-a mutat pentru că a existat o campanie elaborată și bine documentată de hărțuire, divulgare a datelor personale și amenințări îndreptate împotriva reședinței lor”.

Baza baza Fort McNair din WASHINGTON D.C. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Anchete în Congres și costurile chiriilor

Situația a atras atenția parlamentarilor democrați. Pentagonul trebuie să prezinte până în această primăvară un raport Comisiei pentru Serviciile Armate din Camera Reprezentanților despre oficialii numiți politic care locuiesc în baze militare, inclusiv amenințările invocate, temeiul legal și costurile chiriei.

Deputatul George Whitesides a spus că este necesar să se verifice dacă acești funcționari „plătesc chirii la prețurile pieței”.

În mod obișnuit, oficialii plătesc peste 4.500 de dolari pe lună, în funcție de locuință, la un tarif preferențial stabilit prin lege în 2008.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost însă criticat anul trecut după ce parlamentarii au descoperit că Armata se pregătea să cheltuiască 137.297 de dolari pentru reparații și modernizări la reședința sa din baza Fort McNair.

Vecini în baza Fort McNair

Familia Miller locuiește în baza Fort McNair, aflată pe o peninsulă la confluența râurilor Potomac și Anacostia, chiar lângă secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth, în case cunoscute sub numele de „Generals’ Row”.

Thomas Kahn, care a vizitat baza Fort McNair, a descris-o drept „o lume în sine”, cu magazin propriu și terenuri de tenis, complet izolată de restul lumii.

Un oficial din domeniul apărării care a locuit anterior în astfel de case spune însă că acestea „nu aveau nimic luxos”, fiind doar locuințe militare vechi de un secol, dar aflate în stare bună.