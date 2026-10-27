Membru nou la Hidroelectrica: 13 ani la SRI, după care firmă de „intelligence pentru afaceri”. Șef la Electrica, Transelectrica, CEO, CNU, Oil Terminal, Engie

Adunarea generală a acționarilor companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre cei mai mari furnizori de profil, controlată de statul român prin Ministerul Energiei, cu 80% din acțiuni, a aprobat alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere (CS), cu mandat până în 22 martie 2027 sau până la finalizarea procedurii de selecție a unui nou CS, a cărei declanșare a fost aprobată cu aceeași ocazie.

Asta după constatarea încetării de drept a mandatului de supraveghetor al lui Silviu Răzvan Avram, trimis în judecată cu acuzația de luare de mită, în cazul căruia AGA a dispus atragerea răspunderii ″pentru nerespectarea și încălcarea obligațiilor legale și contractuale pe care acesta le avea față de societate″.

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