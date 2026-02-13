Merz, avertisment dur la Conferința de Securitate de la Munchen: Nici măcar SUA nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure / „Ordinea mondială aşa cum o cunoşteam nu mai există”

13 februarie 2026, Bavaria, München: Cancelarul federal Friedrich Merz vorbește în deschiderea celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la München (MSC). FOTO: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

În deschiderea Conferinței de Securitate de la München, cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel vineri pentru o Europă mai puternică care să reseteze relațiile cu Statele Unite, el dorind ca Washingtonul să „repare și să reînvie încrederea” într-o nouă eră periculoasă a politicii marilor puteri, pe fondul prăbușirii vechii ordini mondiale, scriu Reuters și The Guardian.

În discursul său, Merz a avertizat că SUA nu pot acționa singure, dar a spus și că Europa trebuie să-și consolideze propriile sisteme de apărare și a menționat că poartă discuții confidențiale cu Franța privind descurajarea nucleară.

Discursul cancelarului federal subliniază modul în care liderii europeni caută din ce în ce mai mult să-și croiască o cale independentă după un an de tulburări fără precedent în relațiile transatlantice, încercând în același timp să mențină alianța cu Washingtonul.

Inspirându-se din avertismentele potrivit cărora ordinea internațională bazată pe reguli este pe cale să fie distrusă, Merz a declarat: „Mă tem că trebuie să o spunem și mai direct: această ordine, așa cum o cunoașteam, oricât de imperfectă era chiar și în cea mai bună formă a ei, nu mai există în această formă”.

Vorbind în limba engleză în finalul discursului său, Merz a spus: „În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv al Europei. Este și un avantaj competitiv al Statelor Unite”.

„Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”, a adăugat Merz.

La un an după ieșirea lui Vance, Rubio adoptă un ton mai blând

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat, de asemenea, că relațiile transatlantice se află într-un „moment decisiv” într-o lume aflată în rapidă schimbare, dar a adoptat un ton mai conciliant, în contrast cu declarațiile vicepreședintelui JD Vance din 2025.

La aceeași reuniune, a înalților oficiali din domeniul securității, desfășurată anul trecut, Vance i-a atacat pe aliații europeni într-un discurs care a marcat începutul unei serii de confruntări cu partenerii Washingtonului. Aliații europeni au în față o multitudine de amenințări, de la războiul Rusiei în Ucraina până la tulburări masive în comerțul mondial.

„Cred că este un moment decisiv… lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri”, a declarat Rubio, înainte de a pleca la München.

„Sincer, lumea veche a dispărut, lumea în care am crescut, și trăim într-o nouă eră geopolitică, care ne va obliga pe toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru”, a spus șeful diplomației americane.

SUA sunt „profund legate de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat și va continua să fie”, a spus Rubio, care este un potențial rival al lui Vance în cursa prezidențială americană din 2028. „Așadar, trebuie să discutăm despre cum va arăta acel viitor”, a punctat secretarul de stat.

Merz a respins discursul lui Vance

Reuniunea din acest an are loc pe fondul mai multor conflicte, inclusiv războaiele din Ucraina, Gaza și Sudan.

Relațiile transatlantice au fost mult timp în centrul Conferinței de Securitate de la München, care a început ca un forum al Războiului Rece pentru dezbateri occidentale privind apărarea. Dar presupunerea necontestată a cooperării care stătea la baza acesteia a fost răsturnată.

Subliniind loviturile suferite de relațiile transtlantice, un sondaj YouGov realizat vineri în cele șase cele mai mari țări europene a arătat că favorabilitatea față de SUA în Europa a atins cel mai scăzut nivel de când a început monitorizarea, în 2016.

Cele mai recente cifre sunt în mare măsură comparabile cu – și, în unele cazuri, mai mari decât – amenințarea percepută din partea Chinei, Iranului sau Coreei de Nord, deși se situează în urma Rusiei, a afirmat YouGov.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a răsturnat pe liderul Venezuelei, a amenințat alte țări din America Latină cu acțiuni militare similare, a impus tarife vamale atât prietenilor, cât și dușmanilor și a vorbit deschis despre anexarea Groenlandei de la Danemarca, țară membră NATO – o mișcare care ar putea pune efectiv capăt alianței.

„Nimeni din Europa sau din Statele Unite nu are de câștigat din orice fel de conflict între vechi aliați”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen, care a spus că se va întâlni cu Rubio la München.

„Așadar, trebuie să facem tot ce putem pentru a-i menține pe americani aproape de noi, dar trăim într-o nouă ordine mondială”, a adăugat ea.

În discursul său de anul trecut, JD Vance i-a acuzat pe liderii europeni că cenzurează libertatea de exprimare și că nu reușesc să controleze imigrația, lucru pe care Merz l-a respins acum în mod explicit.

„S-a creat o ruptură între Europa și Statele Unite. Vicepreședintele JD Vance a spus acest lucru foarte deschis aici, la München, acum un an”, a declarat cancelarul federal.

„Avea dreptate. Războiul cultural al mișcării MAGA nu este al nostru. Libertatea de exprimare se oprește aici, la noi, atunci când discursul respectiv contravine demnității umane și constituției. Nu credem în tarife vamale și protecționism, ci în comerțul liber”, a adăugat el, stârnind aplauzele sălii.

Merz și Macron, „discuții confidențiale” privind descurajarea nucleară europeană

Tot în discursul său de vineri, ținut în timp ce liderii mondiali s-au reunit pentru deschiderea Conferinței de Securitate din Germania, Friedrich Merz a confirmat că poartă discuții cu președintele francez Emmanuel Macron pe tema descurajării nucleare europene.

„Am început discuții confidențiale cu președintele francez pe tema descurajării nucleare europene”, a declarat Merz în capitala bavareză.

„Nu facem acest lucru renunţând la NATO. O facem construind un pilon european puternic şi autonom în cadrul alianţei”, a precizat el.

Cancelarul a afirmat că Berlinul își va respecta angajamentele legale, referindu-se la acordul internațional din 1990 privind reunificarea Germaniei.

Tratatul, cunoscut sub numele de Acordul Doi Plus Patru, a angajat Germania reunificată să renunțe la fabricarea, deținerea și controlul armelor nucleare, biologice și chimice, potrivit agențiilor AFP, DPA și Agerpres.

În conformitate cu acordul existent de partajare nucleară al NATO, armele nucleare americane staționate în Europa pot fi desfășurate de aeronave din țări aliate în caz de urgență.

Se crede că bombele nucleare americane B61 sunt depozitate în nordul Italiei, Belgia, Olanda și vestul Germaniei.

Cu toate acestea, apelurile pentru o umbrelă nucleară europeană au căpătat un nou avânt în urma invaziei ruse din Ucraina și a schimbării politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump.

După ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană în urma Brexitului, Franța este singurul stat membru al UE dotat cu arme nucleare.

Macron a propus inițial să poarte negocieri cu Germania și alte state membre ale UE privind extinderea capacității de descurajare nucleară a Franței în 2020, dar acestea au fost respinse de fostul cancelar Angela Merkel și de succesorul ei, Olaf Scholz.

Cu toate acestea, Merz a părut mai deschis să discute această problemă cu Macron, considerând oferta franceză un supliment la partajarea armelor nucleare ale NATO.

Emmanuel Macron urmează să susțină un discurs în următoarele săptămâni despre doctrina franceză de descurajare nucleară.

Clauza de „asistență reciprocă a UE”

În mod curios, notează The Guardian, Merz a solicitat, de asemenea, o discuţie suplimentară privind articolul 42 din tratatele UE, care se referă la „asistenţa reciprocă” în cazul unui atac armat asupra Europei.

Cancelarul a precizat că doreşte ca UE să „precizeze” cum ar trebui să funcţioneze acest lucru.

În acest context a anunţat Merz că a început „primele discuţii” cu Macron despre un program european de descurajare nucleară „care să fie integrat în partajarea nucleară din cadrul NATO”.

„Să schimbăm mentalitatea pentru a face din Europa o superputere şi a face faţă haosului noii ordini mondiale”, a îndemnat Merz.