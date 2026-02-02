Merz cere Europei să devină „independentă” și să renunțe la „nostalgia” pentru SUA

Cancelarul german Friedrich Merz în timp ce ține un discurs la recepția anuală a operatorului bursier Deutsche Boerse, în Eschborn, vestul Germaniei, pe 2 februarie 2026. FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat luni asupra necesității unei autonomii sporite a Uniunii Europene față de Statele Unite în sectoarele strategice, informează AFP.

„Trebuie să devenim mai suverani și mai independenți, în special din punct de vedere tehnologic. Și da, acest lucru este valabil și în raport cu Statele Unite ale Americii”, a declarat Friedrich Merz în cadrul recepției anuale a operatorului bursier Deutsche Börse, la Eschborn, lângă Frankfurt.

Pentru că „trebuie să recunoaștem că relațiile transatlantice s-au schimbat”, „dar nostalgia și amintirea vremurilor trecute nu ne ajută”, a subliniat cancelarul federal.

Aceste declarații vin după recentul conflict cu Statele Unite în jurul Groenlandei, care a reprezentat „un semnal de alarmă strategic” pentru Europa, potrivit președintelui francez, Emmanuel Macron.

În ultimele decenii, „am irosit un potențial enorm de creștere în Europa, prin reforme tardive, restricții inutile puse în calea inițiativei companiilor și o reglementare excesivă”, a continuat Merz.

Potrivit liderului conservator, europenii „nu mai sunt la fel de puternici din punct de vedere economic pe cât ar putea fi”.

Merz a subliniat, de asemenea, oportunitățile existente: „În jurul nostru există state emergente, în majoritate democratice, cu piețe în expansiune, care caută în mod explicit ceea ce noi, europenii, avem de oferit”.

Făcând aluzie la tratatul cu țările blocului sud-american Mercosur, a cărui adoptare în Europa întârzie, cancelarul german a pledat pentru „parteneriate bazate pe considerație reciprocă, respect reciproc și respectarea regulilor și a fiabilității”.

Merz consideră că Germania este în măsură să „devină centrul unei rețele dinamice și agile de state suverane care continuă să mizeze, pentru binele tuturor, pe multilateralism și liber schimb”.

El a subliniat, de asemenea, că, la inițiativa lui, Consiliul European se va reuni săptămâna viitoare pentru „un summit extraordinar, sau mai degrabă o reuniune informală”, în cadrul căreia „dorim să discutăm împreună noi măsuri pentru consolidarea competitivității europene”.