Merz critică ultima decizie a SUA privind sancțiunile aplicate Rusiei: „Este o greșeală”

Cancelarul german Friedrich Merz a spus vineri că orice măsură de relaxare a sancțiunilor împotriva Rusiei este greșită, după ce Statele Unite au acordat o derogare de 30 de zile pentru ca țările să poată cumpăra petrol și produse petroliere rusești blocate pe mare.

„Considerăm că este o greșeală”, a afirmat Merz în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său norvegian.

„În prezent, există o problemă legată de prețuri, dar nu și de aprovizionare. Și, în acest sens, aș dori să știu ce alți factori au determinat guvernul SUA să ia această decizie”, a adăugat el.

La rândul său, premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat și el că sancțiunile din domeniul energiei aplicate Rusiei nu ar trebui relaxate.

Derogarea, acordată într-un efort aparent de a reduce prețurile la petrol și gaze, crescute de războiul pe care SUA și Israelul îl poartă cu Iranul, a părut să aibă un efect redus vineri, prețul de referință al țițeiului Brent revenind la 101 dolari pe baril în jurul orelor prânzului.

Răzbunarea Iranului a inclus atacuri asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la blocarea aproape totală a tranzitului navelor non-iraniene prin principala poartă de acces pentru o mare parte din exporturile de petrol din Orientul Mijlociu și a forțat producătorii din regiune să-și reducă producția.

„Permiteți-mi să clarific încă o dată: Germania nu face parte din acest război și nu dorim să devenim parte a lui”, a mai spus Merz.

Statele Unite au emis joi seară o derogare de 30 de zile pentru ca țările care vor să poată cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate care se află în prezent blocate pe mare, într-o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o drept un pas către stabilizarea piețelor energetice globale, transmite Reuters.

Emisarul prezidențial rus Kirill Dmitriev a declarat că, „pe fondul crizei energetice tot mai acute, relaxarea în continuare a restricțiilor asupra aprovizionării cu energie din Rusia pare din ce în ce mai inevitabilă, în ciuda rezistenței unor birocrați de la Bruxelles”.