Merz este „profund indignat” de ce a făcut fostul cancelar Schroeder de ziua lui Putin: „Este pur și simplu imoral”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, este „profund indignat” de vizita fostului cancelar Gerhard Schroeder la reședința lui Vladimir Putin pentru a sărbători ziua de naștere a președintelui rus în această săptămână, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului german.

Reacția a venit după ce Schroeder a sărbătorit ziua lui Putin la Moscova, iar Kremlinul a precizat că „președintele l-a invitat pe vechiul său prieten la el acasă”.

Schroeder , care a ocupat funcția de cancelar între 1998 și 2005, a fost criticat atât în Germania, cât și în străinătate pentru legăturile sale cu mediul de afaceri rus și cu Putin, legături care au persistat în ciuda invaziei Ucrainei de către Moscova din 2022 și a valurilor ulterioare de sancțiuni occidentale.

„Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina. Ordinele sale sunt cauza unor suferințe incomensurabile, a victimelor civile, a familiilor destrămate, a morților și a răniților”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Este pur și simplu imoral”

„Cancelarul consideră… că este pur și simplu imoral ca domnul Schroeder să participe la o astfel de sărbătoare”, a adăugat acesta.

Putin a împlinit joi vârsta de 74 de ani.

Schroeder , în vârstă de 82 de ani, și soția sa, So-Yeon Schroeder -Kim, care se ocupă uneori de comunicarea sa, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea agenției Reuters.

Vizita a stârnit critici și din interiorul propriului partid al lui Schröder, Partidul Social-Democrat (SPD).

Co-liderul partidului, Lars Klingbeil, care este și ministrul finanțelor al Germaniei în coaliția condusă de conservatorii lui Merz, a calificat-o drept „complet inacceptabilă” având în vedere suferința provocată poporului ucrainean, potrivit cotidianului „Süddeutsche Zeitung”.

Schroeder a tot primit funcții importante de la ruși

În ultimii 20 de ani, Schroeder a fost numit în mai multe funcții de rang înalt în cadrul unor companii rusești.

La scurt timp după ce și-a dat demisia, a devenit președinte al comitetului acționarilor Nord Stream, proiectul de conductă din Marea Baltică condus de Gazprom pe care îl susținuse în timpul mandatului său, iar ulterior a ocupat funcții de conducere la producătorul rus de petrol Rosneft.

La începutul acestui an, Putin a declarat că Schroeder ar fi interlocutorul său preferat pentru discuțiile privind noile aranjamente de securitate pentru Europa, o idee respinsă imediat de Uniunea Europeană și de guvernul lui Merz.

Săptămâna trecută, Schroeder s-a alăturat consiliului de supraveghere al retailerului rus Hyperglobus, o companie derivată din Globus Holding din Germania, care operează peste 20 de supermarketuri în Rusia.