Schroeder a sărbătorit ziua lui Putin la Moscova: „Președintele l-a invitat pe vechiul său prieten la el acasă”

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a participat la sărbătorirea celei de-a 74-a aniversări a președintelui rus Vladimir Putin la reședința acestuia, a anunțat joi Kremlinul, potrivit Reuters.

Fotografiile postate pe Telegram îi înfățișează pe Schroeder și Putin zâmbind larg și strângându-și mâinile, având în fundal un șemineu de modă veche și un samovar rusesc folosit pentru a fierbe apa pentru ceai.

Gerhard Schroeder și Vladimir Putin. Foto: Telegram / Kremlin News

„Vladimir Putin a aflat din știrile de dimineață de ieri că Gerhard Schroeder se afla la Moscova și venise în interes de afaceri pentru compania Globus”, a afirmat Kremlinul.

„Președintele l-a invitat pe vechiul său prieten la el acasă. Gerhard Schroeder a fost alături de Vladimir Putin ieri, când șeful statului și-a sărbătorit ziua de naștere.”

Schroeder, care a ocupat funcția de cancelar între 1998 și 2005, s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanțului rus de supermarketuri Hyperglobus.

El a vizitat miercuri unul dintre magazinele acestuia din Moscova și a fost întâmpinat cu aplauze de către angajați, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea rusă.

🥂 Gerhard Schröder came to Moscow’s Globus — and the visit was immediately “celebrated” with champagne. By accident During a tour of the hypermarket, a cameraman knocked into a display and smashed several bottles of champagne. But what is the former German chancellor doing in Russia in the first place? Schröder recently joined the supervisory board of Hyperglobus, which operates Globus stores in Russia, and is now expected to help with the company’s long-term development there. And yes, Schröder has long been known for his close personal ties to Vladimir Putin. After leaving office, he held senior positions linked to major Russian energy companies, including Nord Stream and Rosneft. Putin has publicly described him as someone he trusts 🤮 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Schroeder a fost criticat, în special în Germania, pentru legăturile sale cu mediul de afaceri rus și cu Putin, legături care au persistat în ciuda invaziei Ucrainei de către Moscova în 2022 și a valurilor ulterioare de sancțiuni occidentale.

În luna mai, Putin a sugerat că Schroeder ar putea reprezenta țările europene în cadrul negocierilor de pace menite să soluționeze conflictul.

Miniștrii de externe europeni au respins ideea ca Schroeder să îndeplinească un astfel de rol.