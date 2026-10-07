Merz, „profund îngrijorat” după ce extrema dreaptă a obținut un post cheie: „Operațiunile sub steag fals nu se întâmplă doar în domeniul militar”

Cancelarul creștin-democrat Friedrich Merz și-a exprimat profunda îngrijorare după ce Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut în premieră funcția de președinte al unui parlament de land, în Saxonia-Anhalt, a scris agenția de știri Anadolu.

Marți, candidatul AfD pentru președinția parlamentului din Saxonia-Anhalt, Tobias Rausch, a fost ales în funcție, în primul tur de scrutin, cu voturile a 48 de deputați din 82, cu nouă mai multe decât cele 39 de mandate deținute de propriul partid. Este pentru prima oară după 1945 când extrema dreaptă obține o astfel de poziție.

„Sunt profund îngrijorat și oarecum consternat de ceea ce s-a întâmplat ieri”, a declarat Merz, miercuri, în cadrul unui discurs susținut la un forum de afaceri al grupului media Handelsblatt, la Berlin.

El le-a cerut politicienilor democrați să continue să refuze orice cooperare cu AfD.

„A fost un vot secret. Nu știm exact cine a votat pentru candidatul AfD”, a spus Merz. „Dar oricine își dă votul pentru AfD face jocul extremiștilor. Și distruge credibilitatea. Este, cu siguranță, incompatibil cu valorile partidului meu, CDU”, a continuat liderul creștin-democraților germani.

„Operațiunile sub steag fals se întâmplă și în politică”

Presa germană și partidele rivale au speculat că o parte dintre aceste voturi au venit de la deputați ai CDU, partidul lui Merz. Aceștia au interpretat rezultatul din parlamentul de la Magdeburg drept o fisură în „zidul de protecție” împotriva AfD – o strategie de excludere a coalițiilor, a voturilor comune și a oricărei alte forme de cooperare cu acest partid, pentru a-l izola.

Agenția de informații interne din landul Saxonia-Anhalt a clasificat filiala locală a AfD drept grupare confirmată de extremă dreaptă, invocând suspiciuni privind obiective și activități antidemocratice. Partidul contestă această etichetă.

Deși și-a exprimat îngrijorarea față de rezultatul de marți de la Magdeburg, Friedrich Merz a avertizat împotriva concluziilor pripite. El a sugerat că deputați din afara CDU ar fi putut susține candidatul AfD la votul secret, pentru a spori presiunea asupra partidului său și pentru a provoca dezbinare.

„Operațiunile sub steag fals nu se întâmplă doar în domeniul militar; se întâmplă și în politică”, a spus el. „Și, de aceea, trebuie să fim atenți să nu tragem concluzii pripite. Aici avem de-a face cu cel puțin două – sau, în parlamentul landului Saxonia-Anhalt, trei – grupuri parlamentare care fac tot ce le stă în putință pentru a submina coeziunea democratică”, a adăugat Merz.

Cancelarul și liderul CDU a mai spus că rezultatul alegerilor regionale desfășurate în septembrie în Saxonia-Anhalt a fost unul profund îngrijorător, deoarece AfD a obținut 43,8% din voturi, iar BSW, formațiunea populistă de stânga, 5,3%, ceea ce înseamnă că aceste formațiuni extremiste cu tendințe autoritare, cum le-a descris el, au obținut majoritatea absolută în parlamentul landului.

„Totuși, rezultatul alegerilor este rezultatul alegerilor”, a adăugat Merz, subliniind că acceptarea rezultatelor, chiar și atunci când nu sunt pe placul cuiva, face parte din democrație.

„Întrebarea se întoarce apoi la noi: ce facem pentru ca așa ceva să nu se repete?”, a afirmat cancelarul. „Mai ales, pentru ca acest lucru să nu se întâmple în întreaga Germanie la următoarele alegeri federale”, a adăugat Merz.

El a spus că partidele din coaliția de guvernare vor trage învățăminte din acest eșec, vor continua programul de reforme și vor obține rezultate concrete pentru a răspunde preocupărilor oamenilor.