Merz respinge categoric o idee a americanilor privind activele rusești sechestrate în Europa: „Noi decidem”

Activele rusești în valoare de peste 200 de miliarde de euro sechestrate în Europa după invazia Ucrainei ar trebui să rămână sub controlul european, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, în urma unui articol potrivit căruia americane ar putea solicita să supervizeze ei o parte dintre ele, transmite Reuters.

„Acestea sunt active înghețate în Europa și ar trebui să rămână înghețate în Europa. Este treaba noastră și noi decidem în această privință”, a afirmat Merz la Bruxelles, înaintea unui summit-ului UE ce de joi și vineri la Bruxelles.

Reacția vine după ce, miercuri, Financial Times (FT) a scris, citând surse informate, că SUA au propus transferul unor active către un vehicul financiar supravegheat de Washington, în încercarea de a relansa negocierile de pace.

FT a precizat că delegații europeni au respins planul, care a fost prezentat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu deține informații cu privire la propunerea respective.

„Acestea sunt chestiuni care se află pe ordinea de zi a discuțiilor dintre americani și europeni, potrivit presei. Nu știm în ce măsură aceste informații sunt fiabile”, a declarat el reporterilor.

Țările Uniunii Europene au blocat active ale băncii centrale ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro după ce Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022.

Aproximativ 185 de miliarde de euro din această sumă sunt deținute la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

Unele țări europene doresc ca activele rusești să fie distribuite în favoarea Ucrainei. Rusia a criticat de mai multe ori ideea, spunând că așa ceva ar echivala cu „furtul” sau „pirateria”.