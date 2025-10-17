Mesaj către judecători după comparația Bănicioiu – Navalnîi: „Voi nu trăiți tot în democrația asta imperfectă, fir-ar să fie!”

În motivarea achitării fostului ministru Bănicioiu, Lia Savonea și judecătorii de la ÎCCJ au comparat justiția din România cu cea din Rusia, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan.

A fost o scăpare sau au vrut intenționat să sfideze? Răspunsul e important, spune jurnalistul Cătălin Tolontan, într-o opinie publicată în HotNews. Pentru că, explică el, dacă în mod real cei patru judecători au scris motivarea în care susțin că Bănicioiu a fost tratat în România cum a fost tratat Navanîi în Rusia, înseamnă că Lia Savonea, șefa Înaltei Curți din România, „îmbrățișează disprețul pentru democrație pe care-l au adversarii democrației”.

„După ce au activat în sistem zeci de ani, judecătorii consideră că sistemul e complet corupt? Pentru că asta este exact ce spune Rusia”, spune ziaristul în articolul său.

Reacția a venit după ce 4 judecători ai Înaltei Curți, printre care președinta Lia Savonea, au comparat într-o recentă motivare dosarul lui Nicolae Bănicioiu cu cel al disidentului rus mort Aleksei Navalnîi. Este exact argumentul Rusiei, potrivit căreia justiția din România și din UE e o farsă, „fiind folosită ca să baneze adversarii politici”, așa cum a spus recent Vladimir Putin, în discuțiile de la Clubul Internațional de Discuții Valdai.

Iar Lia Savonea nu este un magistrat oarecare. Este președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și a fost președinta CSM. Este magistratul cu cea mai mare putere, explicită și implicită.

