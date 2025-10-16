Reacție rapidă: Când Lia Savonea și judecătorii de la ÎCCJ au comparat justiția din România cu cea din Rusia a fost o scăpare sau au vrut intenționat să sfideze? Răspunsul e important

4 judecători ai Înaltei Curți, printre care președinta Lia Savonea, au comparat într-o recentă motivare dosarul lui Nicolae Bănicioiu cu cel al disidentului rus mort Aleksei Navalnîi. Este exact argumentul Rusiei, potrivit căreia justiția din România și din UE e o farsă, „fiind folosită ca să baneze adversarii politici”, așa cum a spus recent Vladimir Putin, în discuțiile de la Clubul Internațional de Discuții Valdai.

Ca să cităm din ÎCCJ, situația celor morți este „parțial asemănătoare” cu situația celor vii, adică cei care trăim vom fi morți, dar morții nu mai pot deveni vii. Deși, la cum merg lucrurile cu Inteligența Artificială, suntem clar în pericol ca morții să revină și să persiste. Nu sub formă de fantome bântuindu-ne prin pereți, ci sub formă de aplicații.

Judecătorii sunt printre profesiile cele mai amenințate de AI. Dacă s-ar folosi „standardul judecătorului român 2025” și, din motive de costuri, s-ar decide ca acesta să înlocuiască completele formate din oameni, pe cine am replica? Pe Lia Savonea, evident.

Să judece cazurile de corupție doar ea

Judecătoarea Savonea este președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și a fost președinta CSM. Este magistratul cu cea mai mare putere, explicită și implicită. Este, potrivit selecției sistemului, „standardul de aur” ca discernământ juridic, integritate profesională și profunzime intelectuală.

Cum ar fi, de pildă, ca toate acuzele de corupție să fie judecate, în bucla timpului, de Lia Savonea?

În motivarea cazului Bănicioiu, patru magistrați de la ÎCCJ, Lia Savonea, Mihail Udroiu, Adriana Ispas și Gheorghe Valentin Chitidean, susțin că situația juridică a fostului ministru Nicolae Bănicioiu este comparabilă cu cea a felului în care a fost judecat, în Rusia lui Vladimir Putin, disidentul Aleksei Navalnîi.

Justiția aplicată unui ministru din UE este comparată cu procesele de care a avut parte un disident rus omorât în închisoare

Bănicioiu și Navalnîi, consideră instanța, „au fost judecați în dosare în care majoritatea martorilor au avut fie calitatea de denunțători, fie au fost coinculpați într-o cauză penală paralelă din care a fost disjunsă prezenta cauză”.

De aceea, susțin Savonea & colegii, situația lui Bănicioiu și a lui Navalnîi, disident ucis în închisoarea arctică, este „parțial asemănătoare”. Pe larg despre argumentul judecătorilor puteți citi aici. A scris colega mea Simona Voicu, după ce un portal din Cluj a remarcat comparația operată de cei patru judecători.

Există, însă, o întrebare, cred, justificată.

Judecătorii au făcut-o pentru că nu le pasă sau pentru că au vrut să sfideze?

Argumentul „că nu le pasă” funcționează dacă plecăm de la ideea că nu au văzut motivarea „la literă”. E posibil, pentru că motivarea este deseori, la nivelul ÎCCJ, redactată de oameni specializați în așa ceva.

Putea trece comparația Navalnîi – Bănicioiu fără să fie remarcată de Lia Savonea și de colegii săi? Putea, dar este puțin probabil.

Pe aceeași pagină cu adversarii democrației?

Și ajungem la a doua variantă, care te încremenește. Ei au scris-o. Nu sentința e în discuție aici, ci apariția în motivare a unei comparații de acest fel, șocantă. Ipoteza e că au știut și că au fost conștienți de magnitudinea efectului în societate a alăturării justiției noastre cu cea din Rusia.

Prin urmare, îmbrățișează judecătorii noștri, unii dintre ei, dar plasați în poziții cheie, disprețul pentru democrație pe care-l au adversarii democrației? După ce au activat în sistem zeci de ani, ei consideră că sistemul e complet corupt? Pentru că asta este exact ce spune Rusia.

De când a atacat Ucraina cu tancuri și țările europene cu propagandă, cyber metode și cu drone, Moscova a repus în circulație mondială ideea că democrațiile sunt o farsă.

Putin însuși, Lavrov, Peskov și Medvedev, când e nevoie de înjurături statale de mamă, cu toți spun că justiția din „așa zisele democrații” nu există. Oamenii de la Kremlin susțin că statul de drept din Occident e o amăgire și că cetățenii sunt manipulați ca să fie controlați. Iar pentru asta, uite, în România, țară UE, se fac dosare politice „a la rus” ca lui Bănicioiu, vorba ÎCCJ.

„My way”

Undeva în cartea lui, Aleksei Navalnîi spunea că melodia sa preferată era ”My way”, a lui Frank Sinatra. Rusul a fost un om care a ales în felul său. A revenit în țara sa știind că va fi întemnițat și, poate, ucis.

Când i-a fost anunțată moartea, unde ajunsese prin procese cu adevărat aranjate, pe unele aplicații s-a înregistrat o creștere uluitoare a ascultărilor melodiei „My Way”. În toată lumea, milioane de oameni ascultau „My Way” și se gândeau la el. Nu erau doar vizualizări venite din „Occidentul colectiv”, cum disprețuitor ne numește Kremlinul. Se asculta „My way” masiv și în Kenya, Turcia, Indonezia, Egipt, Nigeria, Mexic, India, Rusia și China, pretutindeni unde oamenii cred în libertate.

Chiar dacă, în cel mai bun caz posibil, cei 4 judecători de la ÎCCJ își imaginează că sunt rebeli în luptă cu o nedreptate, ei nu merg pe calea lor.

Voi, judecătorii, înaintați pe șoseaua fumegândă care leagă Moscova, Harkov, Mariupol, Odessa și mai departe, până se întrezăresc clădirile Bucureștiului imperfect, dar unde și voi munciți și greșiți, fir-ar să fie!