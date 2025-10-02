Vladimir Putin critică deschis alegerile din România: „Transformarea procedurilor electorale într-o farsă și manipularea voinței poporului nu vor funcționa”

Președintele rus Vladimir Putin participă la reuniunea Clubului de Discuții Valdai de la Soci, pe 2 octombrie 2025. FOTO: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

Autoritățile din unele țări încearcă să-i „interzică” pe oponenții politici care se bucură de o mare încredere în rândul cetățenilor, dar aceste încercări nu funcționează, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unei sesiuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, potrivit agenției ruse de stat TASS. România a fost dată direct ca exemplu de către liderul de la Kremlin.

„În unele țări, există încercări de a interzice oponenții politici care au deja o mare legitimitate și o mare încredere în rândul alegătorilor. Știm acest lucru și am văzut acest lucru”, a spus Putin.

„Dar acest lucru nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a subliniat liderul de la Kremlin.

Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată „o respingere crescândă a ambițiilor exagerate ale elitelor politice din aceste țări”, a adăugat președintele rus.

„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, înșelând în mod deschis proprii cetățeni, escaladând situația la nivel extern și recurgând la orice trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de ea. Dar transformarea nesfârșită a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu vor funcționa”, a mai subliniat Putin, citat de TASS.

El a mai susținut că procese similare sunt observate în multe țări.

Putin a comentat apoi că voința cetățenilor din aceste țări este simplă: „Lăsați liderii țărilor lor să se ocupe de problemele cetățenilor lor, să se preocupe de siguranța și calitatea vieții lor și să nu alerge după himere”.

Tot în cadrul grupului de discuții Valdai, liderul de la Kremlin a declarat joi că Rusia va răspunde rapid dacă consideră că Europa o provoacă și a afirmat că aproape toată alianța NATO, condusă de SUA, luptă acum împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina. „Toate țările NATO luptă împotriva noastră”, a spus Putin. De asemenea, liderul rus a respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Rusia este „un tigru de hârtie”, spunând că Moscova are cea mai capabilă armată din lume.

Putin a lansat acuzații la câteva ore după ce președintele român Nicușor Dan a anunțat că a prezentat raportul făcut de procurorul general Alex Florența, despre acțiunile fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, în fața liderilor europeni reuniți în ședința Comunității Politice Europene.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes”, a spus președintele întrebat de reacția liderilor europeni.

„România nu și-a imaginat că va avea loc un atac de această dimensiune în care a avut loc. Dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Pe zona de comunicare publică și rețelele sociale mai avem multe de făcut”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Putin nu a făcut vreo referire la raportul prezentat de Nicușor Dan, nici la cele publicate până acum de statele occidentale despre încercările Rusiei de a interfera în alegerile desfășurate în țări vecine sau din fostul bloc sovietic.

Procurorul general Alex Florența a declarat recent că dosarul Georgescu reprezintă „cel mai grav caz monitorizat în ultimii 35 de ani”. El a explicat că România este ţinta unui război hibrid de mai mulţi ani, un fenomen mult mai greu de identificat decât un conflict clasic.

Călin Georgescu, câștigător al primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat în 6 decembrie de Curtea Constituțională, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra, împreună cu 20 de persoane din gruparea sa de mercenari.

Rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită de violențe extreme în București, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie, arată datele din rechizitoriul Parchetului General, obținut de HotNews.

La începutul acestei săptămâni, Ministerul Justiției a anunțat că Horațiu Potra, fiul său și un nepot de-al lui Potra au fost arestați în Dubai. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea în România a celor trei.

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și un alt membru al familiei, Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.