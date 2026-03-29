Mesaj de la Teheran către SUA: Știm că pregătiți un atac terestru. Așteptăm să vă pedepsim

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Statele Unite planifică o ofensivă terestră, în timp ce desfășoară public eforturi diplomatice menite să pună capăt războiului, transmite France Presse.

„Inamicul transmite public mesaje de negociere și dialog, în timp ce planifică în secret o ofensivă terestră”, a afirmat Ghalibaf într-un comunicat difuzat duminică de agenția oficială de presă Irna.

„Oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani pe teren pentru a-i ataca și a-i pedepsi odată pentru totdeauna pe aliații lor regionali”, a adăugat el.

Ghalibaf a făcut apel la unitate în rândul iranienilor, subliniind că țara se află angajată într-un „război mondial major” care a ajuns „în stadiul său cel mai critic”.

„Suntem convinși că putem pedepsi Statele Unite, că le putem face să regrete că au atacat Iranul și că ne putem apăra cu fermitate drepturile legitime”, a mai declarat el.

Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran, au declarat oficiali americani pentru Washington Post.

Orice potențială operațiune terestră nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă, ci ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de o combinație de forțe de operațiuni speciale și trupe de infanterie convenționale, au afirmat sursele ziarului american.

Aceste planuri militare sunt în lucru de câteva săptămâni, iar sâmbătă nu era încă clar dacă Trump va aproba vreunul dintre ele.