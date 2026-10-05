Mesaj din UDMR după desemnarea lui Luca Niculescu: Avem o singură linie roșie. În orice altă variantă, stăm de vorbă

Luca Niculescu „este o persoană potrivită” pentru funcția de premier, dar „trebuie văzut cum va forma majoritatea” pentru a trece Guvernul, spune liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

„Luca Niculescu este un diplomat de carieră, un om competent. Și noi i-am propus domnului președinte să desemneze un independent. Considerăm că un indepedent poate avea șanse mai mari să coaguleze o majoritate. Să vedem dacă va reuși”, a afirmat liderul deputaților UDMR, la Digi24.

El a spus că Luca Niculescu „este o persoană potrivită” pentru funcția de premier, dar „trebuie văzut cum va forma majoritatea” pentru învestirea Guvernului.

„Noi avem o singură linie roșie: să nu negociem cu AUR și SOS. În orice altă variantă, stăm de vorbă. Sigur, depinde de programul de guvernare și de forma în care se va face majoritatea. Vom discuta cu Luca Niculescu și vom avea discuții în partid”, a adăugat Csoma Botond.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.