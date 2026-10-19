Mesaj dur al unui consilier prezidențial pentru contestatarii lui Nicușor Dan. „Bule bolnave de ură, radicalism și conspiraționism”

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu susține că pe rețelele sociale se revarsă „o ură planificată strategic de câțiva agitatori cu agendă politică”, iar ceilalți sunt „doar victimele manipulării”.

Într-un mesaj pe Facebook, el vine cu propriile explicații pentru o serie de controverse din jurul președintelui Nicușor Dan și partenerei sale, de la autenticitatea fotografiei cu Donald Trump și ținuta Mirabelei Grădinaru până la relația președintelui cu Ilie Bolojan.

„Unor bule bolnave de ură, radicalism și conspiraționism, afectate de patologia neîncrederii, a criticismului orb ca sursă de validare personală (like-uri) și de curentul contestatar care bântuie rețelele sociale, alimentând furia continuă și irațională din societate, trebuie să le mai explicăm însă, din când în când”, a scris consilierul prezidențial Valentin Naumescu pe Facebook.

El susține că are răspunsuri pentru șase cazuri concrete.

Relaţia cu Bolojan: „Nu veţi găsi după 1990 o relaţie mai corectă”

Despre relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, Naumescu apreciază că a fost cea mai corectă de după 1990. În plus, el susține că responsabilitatea pentru demiterea guvernului aparține majorității care a votat moțiunea de cenzură, iar preşedintele n-are nicio contribuţie.

„Președintele României este cel care l-a numit în funcție pe actualul premier Bolojan, NU cel care l-a destituit (doar pentru că, un an mai târziu, o majoritate parlamentară nefericită a votat o moțiune de cenzură), cei doi lideri ai puterii executive având o relație aboslut corectă în toată această perioadă (nu veți găsi după 1990 până în prezent o relație președinte-premier mai corectă din punct de vedere instituțional, neexistând nicun blocaj, frână sau subminare a atribuțiilor, dintr-o parte sau alta)”, scrie Naumescu.

Controversele despre fotografia cu Trump și rochia Mirabelei Grădinaru

Pe 2 octombrie, Nicușor Dan a publicat o fotografie în care apare alături de partenera sa Mirabela Grădinaru și de Donald Trump. Poza a fost realizată la recepția oferită de președintele american cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York.

Pe rețelele sociale au circulat afirmații că liderul american ar fi fost înlocuit cu o machetă din carton, pornind de la asemănarea dintre pozițiile sale în fotografiile cu mai mulți lideri. Administrația Prezidențială a precizat că fotografia publicată de Nicușor Dan este autentică și a fost realizată de fotograful oficial al Casei Albe. Instituția a semnalat separat circulația unor imagini modificate cu inteligență artificială, care creau impresia că liderii se fotografiaseră cu un Trump din carton.

„Președintele României NU se pozează cu un carton (doar pentru că Președintele Trump avea poziții asemănătoare în mai multe fotografii de la același eveniment)”, a scris Naumescu.

A purtat Mirabela Grădinaru rochia greşit? „Nimeni nu poate fi atât de prost”

O altă controversă a vizat ținuta Mirabelei Grădinaru la o întâlnire organizată pe 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe teme precum educația, sprijinirea tinerilor și prevenirea adicțiilor. După publicarea fotografiilor, unii utilizatori au susținut că aceasta și-ar fi îmbrăcat rochia invers, deoarece nasturii se aflau la spate.

Despre ținuta Mirabelei Grădinaru, Naumescu scrie: „Partenera Președintelui României NU «poartă rochia invers» (doar pentru că rochia are nasturii la spate). Nimeni nu poate fi, totuși, atât de prost, oricât de hater ar fi.”

În aceeaşi postare, Naumescu răspunde și acuzației că președintele ar elimina persoane din fotografiile publicate, fără să precizeze la ce imagine sau la ce persoană se referă. El susține că folosirea unor încadrări diferite în fotografiile oficiale ține de scopul comunicării: „Președintele României NU «taie» pe nimeni din poze (doar pentru că, la fel ca peste tot în lume, uneori se folosesc cadre mai strânse, alteori mai largi de la același eveniment, în funcție de contexte și de scopurile mesajelor transmise, nefiind nicio conspirație în această alegere a comunicatorilor oficiali)”, susţine consilierul prezidenţial.

Naumescu contestă și ideea că Nicușor Dan ar fi fost impus de un „Sistem” și afirmă că anticipase rezultatul alegerilor: „Președintele României NU este «invenția tenebroasă a Sistemului» (doar pentru că unii nu au simț politic, pentru că nu înțeleg ce s-a întâmplat la alegeri și pentru că nu au crezut când le-am spus clar, încă din iarna lui 2024/2025, că propria lor candidată se va prăbuși sub 5% și că primarul general al Capitalei, independent, urma să fie soluția câștigătoare).”

„Nu Franţa, nu MAGA, nu Soros”

Consilierul respinge acuzațiile privind presupusa subordonare a președintelui față de interese străine sau față de grupuri de putere şi vorbeşte despre mai multe etichete pe care criticii i le-au pus lui Nicuşor Dan.

„Președintele României NU este în serviciul Franței, al MAGA sau al lui Soros, al vreunui Sistem obscur din interior, nu este nici «progresist globalist vândut intereselor străine», nici «fascist», «anti-UE» sau simpatizant al legionarilor etc., ci acționează cu bună credință, seriozitate și patriotism față de interesele României, în raport cu societatea românescă și cu partenerii strategici ai României, într-o lume bulversată de schimbări ce păreau de neconceput cu câțiva ani în urmă”, scrie Naumescu.

„Ură planificată strategic de câţiva agitatori cu agendă politică”

Naumescu încheie postarea cu un apel la moderație și cu acuzația că ostilitatea de pe rețelele sociale ar fi întreținută deliberat de persoane cu interese politice: „Să ne propunem ca societate, în această perioadă dificilă, să rămânem lucizi, raționali, moderați, într-un cuvânt cu capul pe umeri! Din fericire, societatea românească de 19 milioane de cetățeni, majoritatea raționali, este mult mai mare decât bulele radicalizate de pe rețelele sociale, din care se revarsă o ură planificată strategic de câțiva agitatori cu agendă politică și în care ceilalți sunt doar victimele manipulării.”

Cine este Valentin Naumescu

Valentin Naumescu este consilierul prezidențial pentru afaceri europene. Nicușor Dan a semnat decretul său de numire pe 6 octombrie 2025, iar mandatul a început la 1 noiembrie 2025