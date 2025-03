Mesaj instigator al lui Horațiu Potra: „Mergeți la București, cu parul, furca, coasa și toporul. Cei care au arme să iasă cu armele”

Horațiu Potra, căutat de autoritățile de române, a lansat un mesaj, pe un grup online al apropiaților săi, prin care le cere să meargă la București înarmați pentru a stopa „lovitura de stat din partea globaliștilor”, transmite Antena 3. Mesajul a fost postat după ce BEC a invalidat candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Horațiu Potra a postat pe un grup intitulat DRC în care se adresează celor care au luptat în Congo și în care le cere să apere democrația „prin orice mijloc”.

Mai mult, Potra le cere să iasă în stradă înarmați și să convingă și prietenii să iasă în stradă.

„Veți fi viitorul corp democratic al armatei”

Redăm mai jos mesajul lui Horațiu Potra, așa cum a fost postat pe grupul respectiv:

„Lovitura de stat din partea globalistiilor continua!!! Acum trebuie ca toata Romania sa fiarba! Cum am spus, cu hotii acestia nu rezolvi nimic! Au furat timp de 35 ani, si vor fura in continuare daca nu facem nimic!!! Stiu ca si aici pe grup sunt turnatori, dar nu mai conteaza, si ei vor fi in aceeasi oala ca noi toti.

Voi astia care ati luptat in Congo, aratati ca sunteti intradevar hotarati pentru a apara democratia, prin orice mijloc!!! Sunati-va colegii, prietenii si la lupta baieti !!! Aici luptam pentru tara noastra, nu pentru alta tara!!! Voi veti fi viitorul corp democratic al armatei Romane!

Daca noi nu suntem capabili sa facem ceva, cine va face ? Iesiti fiecare in orasele voastre, mergeti la Bucuresti, cu parul, furca, coasa si toporul. Cei care au arme sa iasa cu armele, ca altfel noi si copii nostri vom muri pe front in Ukraina pentru gloria hotiilor !!!”

Potra este dat în urmărire

Horaţiu Potra, fiul său şi încă o rudă au fost daţi în urmărire după ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare în lipsă în dosarul în care au avut loc percheziţii la apropiaţi ai lui Călin Georgescu, potrivit News.ro.

„La data de 28.02.2025, Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Penala a emis mandatul de arestare preventiva cu nr.1U, inculpatul fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de tentativa la comiterea unor actiuni impotriva ordinii constitutionale, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si nerespectarea regimului materiilor explozive”, afirmă Poliţia în anunţul privindu-l pe Potra.

A fost dat în urmărire şi fiul lui Potra, Dorian, în vârstă de 18 ani, pe numele său fiind emis mandat de arestare preventivă pentru infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Alexandru Cosmin Potra, în vârstă de 30 de ani, este dat în urmărire, el fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis arestarea în lipsă a lui Horaţiu Potra, a fiului său şi a încă unui bărbat din familia acestuia, în timp ce alte 16 persoane din cele 18 reţinute în dosarul în care, miercuri, au avut loc percheziţii la apropiaţi ai lui Călin Georgescu au primit mandate de arestare preventivă. Celelalte două persoane reţinute au fost plasate în arest la domiciliu.

Zeci de pistoale, puști mitralieră, încărcătoare de la arme letale sau grenade, precum și 25 de kilograme de aur, 3,3 milioane de dolari și peste 700.000 de lei au fost găsite de anchetatori la perchezițiile făcute la locuințele lui Horațiu Potra, ale familiei acestuia și ale mercenarilor săi, a anunțat la o zi după percheziții Poliția Română.