Mesaj neașteptat într-o țară afectată de criza petrolului: „Mergeți în vacanță”

Guvernul australian i-a încurajat pe cetățeni să își continue planurile de călătorie de Paște, în ciuda penuriei de combustibil înregistrate la sute de benzinării din întreaga țară.

„Paștele este un moment foarte important pentru credință și familie”, a declarat sâmbătă ministrul Energiei, Chris Bowen, adăugând: „Mergeți în vacanță, dar cumpărați doar combustibilul de care aveți nevoie”, notează BBC.

Prețurile carburanților în Australia au crescut puternic de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul și în contextul închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transporturile globale de petrol și gaze.

Ministrul Energiei a precizat că 312 dintre cele aproximativ 8.000 de stații de alimentare din Australia au rămas fără motorină, majoritatea în zone rurale, unde reaprovizionarea durează mai mult.

Într-o intervenție televizată, el a declarat că Australia are rezerve pentru 39 de zile de benzină, 29 de zile de motorină și 30 de zile de combustibil pentru avioane.

Australia importă aproximativ 90% din combustibilul său din Orientul Mijlociu și a fost puternic afectată de perturbările provocate de conflict și de blocada impusă de Teheran în Strâmtoarea Ormuz.

Suspendarea aproape totală a transportului maritim internațional în această rută esențială, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale la nivel global, a determinat guverne din întreaga lume să adopte măsuri pentru economisirea combustibilului.

Într-un discurs televizat rar adresat națiunii, susținut miercuri, premierul Anthony Albanese a avertizat că șocul economic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu se va resimți luni de zile.

„Australia nu este parte directă în acest război. Dar toți australienii plătesc prețuri mai mari din cauza lui”, a spus el.

Premierul i-a încurajat pe australieni să reducă utilizarea neesențială a combustibilului și să folosească transportul public acolo unde este posibil.

Un număr redus de nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile.

