Mesaj tranșant al unui lider liberal: „PNL nu va face parte din Guvernul Niculescu”  / De ce depinde votul pentru învestire

PNL poate lua în calcul un vot de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu, în funcție de programul de guvernare și de componența viitorului Executiv, a declarat, miercuri, la RFI, deputatul liberal Robert Sighiartău.

Robert Sighiartău a spus că PNL va aștepta ca premierul desemnat Luca Niculescu să prezinte programul de guvernare și componența Guvernului și abia apoi se va întâlni cu premierul desemnat:

„Da, nu ne întâlnim (până atunci-n.r.), urmează ca domnul Niculescu să meargă în primul rând la partidele parlamentare care au mai mulți parlamentari ca PNL, și aici mă refer în special la PSD. Să vedem care sunt opțiunile domnului Niculescu și apoi ne vom întâlni și noi cu dânsul, ca să vedem exact care este viziunea dânsului”.

După ce va avea aceste date și o discuție cu Luca Niculescu, PNL va decide în partid „care va fi drumul”, afirmă Sighiartău.

„Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru”

Deputatul spune că ceea ce este clar însă e că PNL nu va intra în Guvernul Luca Niculescu:

„Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru: nu vom intra în acest Guvern. Noi am încercat să facem o majoritate cu domnul Siegfried Mureșan, nu am reușit și limitele noastre în Parlament se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate.

Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând și atunci vom încerca să vedem ce soluții are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă PNL va da sau nu un vot de învestitură pe acest guvern”.

Mesaj pentru liberalii anti-Bolojan

Deputatul are un mesaj și pentru liberalii anti-Bolojan:

„Noi nu avem o problemă cu miniștrii pe care domnul Luca îi va desemna, până la urmă e treaba dânsului. Sigur că în funcție de asta după aceea vom decide și ce vom face în interiorul PNL.

Însă dacă colegi de-ai noștri vor să-și creeze o altă formațiune, să plece, să intre în Guvern, să fie în această nouă majoritate, nu avem nici o problemă, însă folosirea siglei PNL fără acordul conducerii și a partidului atunci e clar că nu este în regulă și nu vom putea susține așa ceva, pentru că ar fi o uzurpare a PNL și a celor care sunt Partidul Național Liberal”.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu a fost publicat marți în Monitorul Oficial. De la acel moment, premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a se prezenta în Parlament cu programul de guvernare și cabinetul de miniștri.

El are nevoie să strângă 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie învestit.