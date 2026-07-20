Mesaj tranșant din PNL despre propunerea lui Sorin Grindeanu: „Doar o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul”

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a respins propunerea liderului PSD cu privire la înființarea unei „comisii de criză” pentru modificările legislative necesare accesării banilor rămași în PNRR.

Ionel Bogdan susține că Sorin Grindeanu a făcut această propunere „în disperare de cauză”.

„În procedura parlamentară nu există nicio «comisie de criză». Există comisii permanente, comisii speciale și comisii de anchetă. Atât. Propunerea lui Sorin Grindeanu este, prin urmare, doar o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul și să mai câștige timp politic”, a declarat liberalul, luni, într-o postare pe Facebook.

Ionel Bogdan, despre propunerea liderului PSD: „Este neconstituțională”

Purtătorul de cuvânt al liberalilor susține că „PSD vrea controlul Guvernului, după ce nu a reușit să-și pună propriul Executiv”.

„PSD este partidul care a generat actuala criză politică prin inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Mai grav este că soluția propusă ridică serioase probleme de constituționalitate. Parlamentul nu se poate substitui Guvernului și nu poate prelua atribuțiile Executivului pentru a administra crize guvernamentale”, a adăugat Ionel Bogdan.

El mai susține că propunerea făcută de Sorin Grindeanu „este neconstituțională” și că „nu există niciun element” care să dea liberalilor „încredere că, de această dată, PSD va acționa cu bună-credință și nu va proceda la fel”.

„România are nevoie de soluții constituționale și de responsabilitate, nu de improvizații instituționale și «comisii» inventate ad-hoc. PNL susține respectarea Constituției, a procedurilor parlamentare și a rolului fiecărei instituții în stat”, a mai declarat deputatul PNL Ionel Bogdan.

Ce declarase Sorin Grindeanu

Într-o conferință de presă, luni, la Parlament, liderul PSD a anunțat că propune crearea unei „comisii de criză” al cărei rol va fi acela de a adopta amendamentele necesare la legile care trebuie adoptate până la finalul lunii august pentru ca România să-și primească banii din PNRR.

„Transmit un avertisement serios partidelor: să lase politica deoparte și să arate că se ocupă de economie și PNRR”, a spus Sorin Grindeanu.

El a precizat că adresează invitația tuturor grupurilor parlamentare.

„Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României”, a mai declarat social-democratul.